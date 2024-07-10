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高科技 精品運動鞋

記者孫曼／綜合報導
FENDI Tag運動鞋霓虹黃色款。圖／FENDI提供
FENDI Tag運動鞋霓虹黃色款。圖／FENDI提供

精品高科技運動鞋熱潮不減。FENDI推出最新的FENDI Tag運動鞋，融合風格與功能，鞋面採用獨特的透氣網眼布和高科技布料製作，穿著起來感覺就像第二層肌膚一樣完美貼合腳型，鞋身兩側裝飾經典logo圖案，以塗鴉字母的形式重新詮釋，採用半透明TPU材質製作，低調又不失街頭氣息。鞋舌上有一個方便穿脫的小孔，EVA材質緩震鞋底的半透明前飾板，讓外觀時尚前衛又輕盈。FENDI Tag運動鞋的配色從淺灰色和光學白色組合，到霓虹黃色網布鞋面，以及不退流行的藍黑設計搭配灰色細節，彰顯個人帥氣前衛的運動型格。

Versace則推出Versace Mercury中性運動鞋系列，精緻複雜的織繩和經典希臘迴紋圖案營造出科幻小說感外觀。由專業工匠將長16米的鉤織繩索巧手製成運動鞋，採用獨特的鋸齒形刺繡，鞋面和襯裡由30件配件組成，全新研發的EVA鞋底添上品牌的特色希臘迴紋圖案和手繪內層，確保舒適輕巧。Versace字樣裝飾鍍金屬鞋跟、鞋舌和孔眼。運動鞋是由27位工匠組成的專業團隊精心製作，提供簡約時尚的全黑和全白款式；裝飾華麗閃石的特別版則有黑色配銀色和裸粉色配銀色選擇，另一款的設計以白色、銀色和金色為底色並以精緻的手工扭結鞋面取代閃石。全系列即日起限量發售。

Versace推出Versace Mercury中性運動鞋系列。圖／Versac...
Versace推出Versace Mercury中性運動鞋系列。圖／Versace提供

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