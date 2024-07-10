FENDI Tag運動鞋霓虹黃色款。圖／FENDI提供

精品高科技運動鞋熱潮不減。FENDI推出最新的FENDI Tag運動鞋，融合風格與功能，鞋面採用獨特的透氣網眼布和高科技布料製作，穿著起來感覺就像第二層肌膚一樣完美貼合腳型，鞋身兩側裝飾經典logo圖案，以塗鴉字母 的形式重新詮釋，採用半透明TPU材質製作，低調又不失街頭氣息。鞋舌上有一個方便穿脫的小孔，EVA材質緩震鞋底的半透明前飾板，讓外觀時尚前衛又輕盈。FENDI Tag運動鞋的配色從淺灰色和光學白色組合，到霓虹黃色網布鞋面，以及不退流行的藍黑設計搭配灰色細節，彰顯個人帥氣前衛的運動型格。