宋威龍巴黎賞MIKIMOTO珠寶 影后楊紫瓊驚喜現身

MIKIMOTO全球代言人宋威龍演繹品牌最新頂級珠寶系列The Bows。（取材自微博）

MIKIMOTO在巴黎高訂時裝週期間，在坐落於巴黎芳登廣場的Hôtel d'Évreux隆重發佈全新頂級珠寶系列《The Bows》，以當代美學重新演繹傳承多年的經典設計主題「緞帶」。今年MIKIMOTO配合全新珠寶作品，還進一步攜手服裝品牌中里唯馬（YUIMA NAKAZATO）訂製了高級禮服，襯托《The Bows》的魅力。

品牌全球代言人宋威龍特地出席這次的發表，奧斯卡 影后楊紫瓊 也驚喜現身。宋威龍搶先配戴了全新的丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊胸針，其中丹泉石重達38.72克拉，這款珠寶的設計靈感來自MIKIMOTO裝飾藝術時期的一件歷史經典之作；緞帶的圖樣部分可拆換成項鍊和胸針等不同形式配戴的新作，保持原作鮮明的裝飾藝術風格，大量運用玫瑰式切割鑽石，營造出半透明與輕盈感結合的現代美學。