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宋威龍巴黎賞MIKIMOTO珠寶 影后楊紫瓊驚喜現身

記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO全球代言人宋威龍演繹品牌最新頂級珠寶系列The Bows。（取材自微博）
MIKIMOTO全球代言人宋威龍演繹品牌最新頂級珠寶系列The Bows。（取材自微博）

MIKIMOTO在巴黎高訂時裝週期間，在坐落於巴黎芳登廣場的Hôtel d'Évreux隆重發佈全新頂級珠寶系列《The Bows》，以當代美學重新演繹傳承多年的經典設計主題「緞帶」。今年MIKIMOTO配合全新珠寶作品，還進一步攜手服裝品牌中里唯馬（YUIMA NAKAZATO）訂製了高級禮服，襯托《The Bows》的魅力。

品牌全球代言人宋威龍特地出席這次的發表，奧斯卡影后楊紫瓊也驚喜現身。宋威龍搶先配戴了全新的丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊胸針，其中丹泉石重達38.72克拉，這款珠寶的設計靈感來自MIKIMOTO裝飾藝術時期的一件歷史經典之作；緞帶的圖樣部分可拆換成項鍊和胸針等不同形式配戴的新作，保持原作鮮明的裝飾藝術風格，大量運用玫瑰式切割鑽石，營造出半透明與輕盈感結合的現代美學。

楊紫瓊則以經典的西裝演繹全新的緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊，這款項鍊以大量的日本Akoya珍珠編織成寬版的緞帶，細節錯綜複雜的交織，輕柔地折疊，就像真正的緞帶一樣自然，這是MIKIMOTO長期研究、與專有的技術所實現的作品。襯托中央重達53.17克拉的薄荷綠色碧璽，賦予這款項鍊整體清爽的外觀和優雅的感覺，也把緞帶在日常生活中代表特殊禮物和幸福時刻的喜悅感深切地表達出來。

MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows編織珍珠鑽石蕾絲耳環。（圖／MIKI...
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows編織珍珠鑽石蕾絲耳環。（圖／MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO全球代言人宋威龍演繹品牌最新頂級珠寶系列The Bows。（取材...
MIKIMOTO全球代言人宋威龍演繹品牌最新頂級珠寶系列The Bows。（取材自微博）
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊，胸針可拆卸...
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊，胸針可拆卸單獨配戴。（圖／MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows編織珍珠鑽石蕾絲項鍊。（圖／MIKI...
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows編織珍珠鑽石蕾絲項鍊。（圖／MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊。（圖／M...
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊。（圖／MIKIMOTO提供）
奧斯卡影后楊紫瓊演繹品MIKIMOTO最新頂級珠寶系列The Bows。（取材自...
奧斯卡影后楊紫瓊演繹品MIKIMOTO最新頂級珠寶系列The Bows。（取材自Instagram）
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊。（圖／M...
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊。（圖／MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO全球代言人宋威龍演繹品牌最新頂級珠寶系列The Bows。（取材...
MIKIMOTO全球代言人宋威龍演繹品牌最新頂級珠寶系列The Bows。（取材自微博）
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows飄逸緞帶洛可可風格彩寶項鍊。（圖／M...
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows飄逸緞帶洛可可風格彩寶項鍊。（圖／MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows高級訂製服造型珍珠鑽石穿戴型珠寶。（...
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows高級訂製服造型珍珠鑽石穿戴型珠寶。（圖／MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊。（圖／M...
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊。（圖／MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊，胸針可拆卸...
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊，胸針可拆卸單獨配戴。（圖／MIKIMOTO提供）
奧斯卡影后楊紫瓊演繹品MIKIMOTO最新頂級珠寶系列The Bows。（取材自...
奧斯卡影后楊紫瓊演繹品MIKIMOTO最新頂級珠寶系列The Bows。（取材自Instagram）
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊。（圖／MI...
MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊。（圖／MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO全球代言人宋威龍演繹品牌最新頂級珠寶系列The Bows。（取材...
MIKIMOTO全球代言人宋威龍演繹品牌最新頂級珠寶系列The Bows。（取材自微博、MIKIMOTO提供）

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