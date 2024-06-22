奧運兩代泳將 X OMEGA 全新黑「海馬」酷炫上手

傳奇美國知名泳將「飛魚」Michael Phelps。(OMEGA提供)

2024夏日奧林匹克運動會（以下簡稱奧運 ）即將開賽，身為大會官方時計的歐米茄（OMEGA）在日前發表了幽默、動感的形象廣告後，再度邀請品牌好友、知名泳將「飛魚」Michael Phelps與新星Léon Marchand入鏡，發表共三種不同尺寸的黑色面盤海馬Aqua Terra腕表，為泳池畔的激烈競爭、提前燃起熱切情緒。

西元2000年、15歲時首度出賽奧運，包含2004、2008、2012、2016的五度奧運大賽中，合計獲得23面奧運金牌、出身美國的「飛魚」Michael Phelps，堪稱當代游泳賽事中難以超越的高牆，更是OMEGA家族好友中的傳奇一員；而另一位一同入鏡的小將Léon Marchand則來自法國、現年22歲，來自體育世家的他曾投入橄欖球與柔道，之後才轉換跑道、選擇與父母同樣領域的游泳，傳承意味鮮明之外，捲曲的金髮、稚氣的臉龐與無限可能的未來，更讓他去年成為法國精品品牌時尚大使，成為新一代的體壇時尚寵兒。

如此傳奇和閃耀新星的組合，只見在最新形象廣告中，兩人都為OMEGA留下了多組靜態影像，其中一張Michael Phelps在泳池畔冷靜的眼神展現一代傳奇的經典地位；另一張照片中、Léon Marchand則戴上白色泳帽，泳帽上並有著紅白藍三色法國國際以及Marchand名字，同樣讓人難以忽視他與Michael Phelps手上的OMEGA Aqua Terra腕表。