幸運星辰COMÈTE香氛 綻放明亮氣息

香奈兒精品香水COMÈTE幸運星辰香水200ml。(圖／香奈兒提供)

時間回到1932年，香奈兒女士首度推出的頂級珠寶系列以彗星與星星為主軸。香奈兒精品香水來到第19款「幸運星辰COMÈTE」，便以彗星（COMÈTE）為主題，也有象徵幸運的美好寓意。

彗星，一直是香奈兒品牌中的重要符碼，帶點神秘感也代表著幸運。香水，有別於服飾、配件與珠寶，不具有完全意象，卻反而更能襯托出使用者的氣質與姿態，透過香味來呈現個人的獨特風格與風貌，香奈兒專屬調香師奧利維耶·波巨指出，「香水對香奈兒而言，是一種心境、一種風格的詮釋。」

為呈現出「幸運星辰COMÈTE」香水，奧利維耶·波巨從1932頂級珠寶系列中的Comète項鍊為靈感，光芒灑落在頸間肌膚上，帶來璀璨光芒以及一眼難忘的特質，呈現在香調上，更是呈現出馥郁花香與明亮氣息。

幸運星辰COMÈTE香水以清新的櫻花香調揭開序幕，有著純淨的基調，結合鳶尾花萃取和麝香香氣交融，蘊含粉香質感，香氣細膩且豐富，展現出樂觀的能量與特性。

採用極簡的瓶身設計，簡約玻璃瓶身，搭配黑色雙C Logo瓶蓋，獨特之處在於白色珠寶盒外型的外盒，描繪著1932年Comète項鍊的圖騰，環繞在禮盒四周，雙C Logo也加入銀墨點綴。