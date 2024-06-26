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夏天擁抱戶外 展現天然健康美

記者劉小川／綜合報導
香奈兒原生美肌底妝系列。(圖／香奈兒提供)
香奈兒原生美肌底妝系列。(圖／香奈兒提供)

夏天，是擁抱戶外、徜徉在大自然的季節，自然清透的底妝，展現天然好膚色的健康美，更是香奈兒原生美肌底妝系列所追求的。

今年香奈兒原生美肌底妝系列新品，包括全新的香奈兒原生美肌三色頰彩盤，以及香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底SPF25/PA++新推出2款新色號。另外，推出共14色的香奈兒炫彩單色眼影，用色彩，展現每個人獨一無二的個人特質與魅力。

香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底SPF25/PA++，具有水慕斯質地，並加入茉莉花萃取成分，展現出幾乎零妝感的薄透，帶來度假時的健康光彩，新推出B00及BO33，全系列共有12款色選，滿足不同膚色女性的需求。還能搭配香奈兒原生美肌精萃凝凍粉餅來隨時補妝

香奈兒原生美肌三色頰彩盤，結合腮紅、修容、提亮三種色彩，推出2款色選，包括#蜜桃、#珊瑚，獨特的奶霜質地，能與肌膚貼合，搭配N106香奈兒蜜粉刷，可以單獨刷色或是疊擦，使用在臉部與身體，特別是雙頰上，展現出宛如陽光輕吻後的健康光彩。

新一代香奈兒炫彩單色眼影來自於香奈兒彩妝創意工作室合作夥伴COMETES COLLECTIVE團隊成員之一，也是彩妝藝術家Cécile Paravina的合作，她認為單色不代表單調，反而能呈現出繽紛多樣的特質，同一種顏色，也能有多樣化的上妝方式，自然造就出不同風格。

全系列14色中，與香奈兒豐富的歷史與經典色調相互呼應結合。

主打的#242米棕沙發，來自香奈兒女士巴黎康朋街31號寓所內的沙發顏色；#240暖棕紅取自獅子的棕色，也是香奈兒女士熱愛的圖騰與代表之星座；#234微光沙灘來自於杜維埃的沙灘顏色，該地也是香奈兒眾多經典作品的發想地；#236可可豆呼應西敏公爵身著衣著的棕色，也是香奈兒女士鍾愛的色彩之一；而最為百搭的#220珍珠光，可以疊擦其他顏色綻放珠光。

香奈兒炫彩單色眼影，共14色；以及3款限量色的香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏。(圖／...
香奈兒炫彩單色眼影，共14色；以及3款限量色的香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏。(圖／香奈兒提供)
香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底SPF25/PA++，推出兩款新色。(圖／香奈兒提供)
香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底SPF25/PA++，推出兩款新色。(圖／香奈兒提供)

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