我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

CHANEL 眼鏡時尚 可帥可文青

記者孫曼／專題報導
Alaato Jazyper Michael演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。(圖／香奈兒提供)
Alaato Jazyper Michael演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。(圖／香奈兒提供)

眼鏡、墨鏡如今成為不折不扣的時尚配件，透過眼鏡款式設計，輕鬆切換整體造型風格，而夏季，墨鏡時尚更是主角。香奈兒（CHANEL）2024春夏眼鏡系列形象廣告以四格底片影像展開，在攝影師Karim Sadli的鏡頭下，香奈兒品牌大使劉雯、名模Alaato Jazyper Michael、América González與Loli-Bahia等四位個性風格與臉型輪廓迥異的女子，以不同廓形和細節的眼鏡表達出四位謬思活力充沛的身姿。

劉雯自2008年起成為香奈兒大秀的常客，同時擔任品牌的形象大使。她在影片中配戴了兩副金屬框太陽眼鏡，鏡腳上均飾有「CHANEL」字樣，她說「太陽眼鏡就像是盔甲一般，既讓我看見，卻又讓我不被看見。對我來說，它就是與生俱來的時尚配件。」

「一年四季只要有陽光，我都會戴上太陽眼鏡。我也喜歡在室內配戴，但這樣感覺有點荒謬，好像自己和其他人身處不同世界，所以我比較不會這麼做！」自2020年起便擔任香奈兒品牌模特兒的Loli-Bahia，在此次廣告中配戴了上面裝飾交織皮革的金屬鍊帶高級樹脂製成的面罩式眼鏡。Alaato Jazyper Michael在影片中配戴了雙色高級樹脂太陽眼鏡，而在2022年開始為香奈兒走秀的América González則在影片中詮釋了兩副不同造型的眼鏡。

Loli-Bahia演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。(圖／香奈兒提供)
Loli-Bahia演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。(圖／香奈兒提供)
Loli-Bahia演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。(圖／香奈兒提供)
Loli-Bahia演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。(圖／香奈兒提供)
劉雯演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。(圖／香奈兒提供)
劉雯演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。(圖／香奈兒提供)

上一則

下半年要防小人星座 水瓶和鄰居吵架、「這星座」最慘被朋友騙

下一則

6月27日星座運勢 天蠍會有奇遇 雙魚靈感不斷

延伸閱讀

穿T恤牛仔褲被拒進精品店 名人第二天精心打扮馬上進入

穿T恤牛仔褲被拒進精品店 名人第二天精心打扮馬上進入
CHANEL柯比意馬賽公寓 屋頂走秀

CHANEL柯比意馬賽公寓 屋頂走秀
養生／選對太陽眼鏡 防白內障

養生／選對太陽眼鏡 防白內障
Burberry 2025春日翻玩風衣 金屬元件、騎士風再進化

Burberry 2025春日翻玩風衣 金屬元件、騎士風再進化

熱門新聞

通膨仍熱，理財網站列出五個因為價格飆漲，建議不要在好市多購買的商品。示意圖。(美聯社)

連加油都變貴 五項不建議在好市多購買的商品

2024-06-19 19:40
有些血型的性格特別好賭。（取材自unsplash.com＠Aidan Howe）

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

2024-06-20 22:07
示意圖。(取自123RF)

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

2024-06-19 14:18
華郵報導，目前就業市場發生分裂，不少大學畢業生求職期變長，甚至懷疑文憑沒有用。示意圖，非新聞當事者。(路透)

大學畢業生本科工作難找 老闆不只看文憑「更要求一點」

2024-06-18 23:00
汽車維修技師David Long在自己的YouTube頻道分享六款值得買二手的車款。(翻攝 David Long YouTube頻道)

想買二手車 維修技師推薦這六款便宜實惠

2024-06-20 20:50
「阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲」為目前好市多美加店鋪最熱銷前3名的台灣商品。(記者黃筱晴／攝影)

不只鳳梨酥...美加好市多熱賣台灣食品 這幾款引發搶購

2024-06-18 21:50

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？