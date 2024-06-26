CHANEL 眼鏡時尚 可帥可文青

Alaato Jazyper Michael演繹香奈兒2024春夏眼鏡系列形象廣告。(圖／香奈兒提供)

眼鏡、墨鏡如今成為不折不扣的時尚配件，透過眼鏡款式設計，輕鬆切換整體造型風格，而夏季，墨鏡時尚更是主角。香奈兒（CHANEL）2024春夏眼鏡系列形象廣告以四格底片影像展開，在攝影師Karim Sadli的鏡頭下，香奈兒品牌大使劉雯、名模Alaato Jazyper Michael、América González與Loli-Bahia等四位個性風格與臉型輪廓迥異的女子，以不同廓形和細節的眼鏡表達出四位謬思活力充沛的身姿。

劉雯自2008年起成為香奈兒大秀的常客，同時擔任品牌的形象大使。她在影片中配戴了兩副金屬框太陽眼鏡，鏡腳上均飾有「CHANEL」字樣，她說「太陽眼鏡就像是盔甲一般，既讓我看見，卻又讓我不被看見。對我來說，它就是與生俱來的時尚配件。」