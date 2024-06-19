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胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭大秀 翩然貴公子迷暈粉絲

記者曾智緯／即時報導
中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(摘自facebook)
中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(摘自facebook)

因為王家衛執導的電視劇「繁花」中國男星胡歌人氣再攀巔峰，先前還受邀快閃台北24小時，引起熱議。除了是胡歌睽違多年再次訪台，從入境到出境的穿搭造型，都備受粉絲與網友的關注，不管是公開面對媒體時的「寶總」風格，還是離境時毫無裝束的尋常模樣，反差對比更讓人看到他真實的一面。

而身為義大利精品GIORGIO ARMANI的全球代言人後，胡歌幾乎每一季都會捧場男裝大秀，日前落幕的2025春夏系列發表會也沒缺席。胡歌身穿波卡圓點絲絨套裝現身，自帶的貴公子瀟灑風範，也引起西方媒體的關注，更是引得現場尖叫聲不斷，亦展現了GIORGIO ARMANI精湛的剪裁工藝，讓其魅力再向上提升。同時影帝羅素克洛 (Russell Crowe)、婚後首度亮相的土屋太鳳與片寄涼太夫妻檔，及好萊塢男星麥特波莫 (Matt Bomer) 等皆為秀上嘉賓。GIORGIO ARMANI以灰色、藍色、咖啡色等色調貫穿整個2025春夏系列，並點綴了開心果綠和紫丁香色，結合亞麻面料，營造出寧靜祥和氛圍。大秀選在建築師安藤忠雄打造的寬廣劇院空間中舉辦，四周牆上透過微風輕輕搖曳的竹子和棕櫚樹剪影，並不時的傳來異國鳥鳴聲，彷彿進入了熱帶天堂境地。

這場大秀另一個焦點則在品牌創辦人Giorgio Armani先生身上，因為下個月他將迎來90歲生日，因此謝幕時，所有與會嘉賓都紛紛起身鼓掌，向這位定調義大利高級時尚的服裝大師示意。這一季，並沒有設定主題，而是以「眼見為實」的開放態度，讓觀眾自由詮釋。不過隨之出現的飄逸褶皺長褲、無領夾克、背心和柔軟剪裁中，讓明眼人一看即知這就是「GIORGIO ARMANI」，現今流行的低調奢華，早在十年前Giorgio Armani先生就率先整個時尚界開始這麼做了。值得一提的是，GIORGIO ARMANI男裝風格始終充滿陽剛之氣，但卻能藉由流暢剪裁，平衡出優雅質感。像是在這季就推出了新版本經典工裝褲和貼袋褲，並大幅度增加了量體，以展現面料的垂墜效果。

中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(GIORGIO AR...
中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(GIORGIO ARMANI提供)
婚後首度亮相的土屋太鳳（左）與片寄涼太出席GIORGIO ARMANI米蘭男裝大...
婚後首度亮相的土屋太鳳（左）與片寄涼太出席GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(摘自facebook...
中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(摘自facebook)
中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(摘自facebook...
中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(摘自facebook)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
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GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
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GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
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羅素克洛出席GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(GIORGIO ARMA...
羅素克洛出席GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(摘自facebook...
中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(摘自facebook)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMANI提供)
GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。(GIORGIO ARMAN...
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男星麥特波莫出席GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(GIORGIO AR...
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