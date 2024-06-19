胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭大秀 翩然貴公子迷暈粉絲

中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。(摘自facebook)

因為王家衛執導的電視劇「繁花」中國男星胡歌 人氣再攀巔峰，先前還受邀快閃台北24小時，引起熱議。除了是胡歌睽違多年再次訪台，從入境到出境的穿搭造型，都備受粉絲與網友的關注，不管是公開面對媒體時的「寶總」風格，還是離境時毫無裝束的尋常模樣，反差對比更讓人看到他真實的一面。

而身為義大利 精品GIORGIO ARMANI的全球代言人後，胡歌幾乎每一季都會捧場男裝大秀，日前落幕的2025春夏系列發表會也沒缺席。胡歌身穿波卡圓點絲絨套裝現身，自帶的貴公子瀟灑風範，也引起西方媒體的關注，更是引得現場尖叫聲不斷，亦展現了GIORGIO ARMANI精湛的剪裁工藝，讓其魅力再向上提升。同時影帝羅素克洛 (Russell Crowe)、婚後首度亮相的土屋太鳳與片寄涼太夫妻檔，及好萊塢男星麥特波莫 (Matt Bomer) 等皆為秀上嘉賓。GIORGIO ARMANI以灰色、藍色、咖啡 色等色調貫穿整個2025春夏系列，並點綴了開心果綠和紫丁香色，結合亞麻面料，營造出寧靜祥和氛圍。大秀選在建築師安藤忠雄打造的寬廣劇院空間中舉辦，四周牆上透過微風輕輕搖曳的竹子和棕櫚樹剪影，並不時的傳來異國鳥鳴聲，彷彿進入了熱帶天堂境地。