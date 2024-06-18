青春、真實與不羈 Prada 2025春夏男裝 歸來仍是年少

韓星邊佑錫。(圖／Prada提供)

Prada近日正式發表2025春夏男裝，由品牌創意總監Miuccia Prada與Raf Simons共同設計，全數52套服裝於Prada藝術基金會的Deposito場內舉辦，包含品牌大使湊崎紗夏Sana、網壇女將大威廉絲（Venus Williams）、日星坂口健太郎、韓團NCT成員也是Prada品牌大在玹、韓國模特兒邊佑錫、泰星Win Metawin都成了大秀的座上嘉賓。

綜觀本季，誇張的比例在整體或細節處都刻意拉長或縮短，無論是長袖襯衫不符比例的短擺，長版輕薄皮外套卻搭配七分袖，甚至長袖針織毛衣中翻出皺摺感的襯衫領片，多帶有青少年從衣櫃裡翻出的隨性。咖啡 、深灰、黑色、白色等大地色系展示了沈穩，但紫和綠色的奇特組合、芥末黃、螢光桃紅等鮮豔色彩，又在穩重裡調和以鮮快。

曾獲法國騎士勳章、被譽為二戰後偉大藝術家的法國插畫家Bernard Buffet的畫作，擅長描繪戰後的恐懼、焦慮與灰黑色調，而其聞名的小丑圖案也頻繁出現在本季男裝T恤，賦予了藝術性。不對稱、錯視效果帶來趣味，像是多套長褲上的腰帶配飾都非實體，帶人反思Prada本季探討的真實與虛幻；翻飛的領片與袖口則則從深色系衣物中被拉扯出來，展示服裝真實的生命力，又像是連身工作褲上的雙拉鍊不僅帶來色彩的變奏點綴，更賦予了服裝強烈的裝飾結構感。