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Loewe再度攜手On 打造運動時尚

記者曾智緯／台北報導
西班牙中長跑運動員Mario Garcia Romo演繹LOEWE聯名On形象廣告。(圖／LOEWE提供)
西班牙中長跑運動員Mario Garcia Romo演繹LOEWE聯名On形象廣告。(圖／LOEWE提供)

LOEWE再度攜手瑞士鞋履品牌On正式進軍運動服飾領域，打造一系列男、女裝機能運動服裝和避震功能鞋，亮彩配搭讓人過目難忘。

不僅如此，形象廣告更邀請包括現役網球、田徑運動好手，遠赴加州印第安峽谷、棕櫚泉和西米谷等地拍攝完成，宣示LOEWE的決心。

在去年LOEWE首度跨界瑞士鞋履品牌On推出聯名Cloudtilt跑鞋，受到全球消費者追捧，上市後一鞋難求。於是雙方今年再攜手合作，進軍服飾領域，揉合西班牙奢華設計與瑞士工程技術，打造出完整機能系列服飾。

延續LOEWE一貫的簡潔與功能性，兼顧戶外活動要求及都市生活節奏，並配上全新聯名Logo。提供包括適合各種天氣的Parka大衣、羽絨外套和背心，並點綴紮染圖案，其中還有防撕裂衣料製作，搭配防水斗篷面料和反光拉鍊頭飾的設計。聯名系列中還有以回收物料製成的機能上衣、T恤和背心、訓練短褲等。

透過鮮豔的橙、粉紅配搭柔和中性顏色，還有貫穿全系列的紮染設計，使人眼前一亮。同時還帶來進階版的Cloudtilt 2.0跑鞋，鞋面由多層高機能網眼布組成，並強化橡膠鞋頭、鞋領和鞋舌，提升保護效果，除了基礎色系更有搶眼粉紅及霓虹黃選擇。形象廣告亦由網球好手Ben Shelton、著名跑者Masato Yokata、冬奧運選手Alexandra Burghardt、中長跑運動員Aaliyah Miller、Mario Garcia Romo和Sintayehu Vissa等人擔綱主角拍攝完成，說明LOEWE跨足運動領域是來真的。

LOEWE聯名On系列Cloudtilt 2.0跑鞋。(圖／LOEWE提供)
LOEWE聯名On系列Cloudtilt 2.0跑鞋。(圖／LOEWE提供)
LOEWE聯名On系列機能外套。(圖／LOEWE提供)
LOEWE聯名On系列機能外套。(圖／LOEWE提供)

加州 奧運 棕櫚泉

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