寶格麗ALUMININUM輕量經典 全新三色超有義大利感

BVLGARI推出三款令人眼前為之一亮的新款Aluminium系列腕表。(寶格麗提供)

2024年春季，寶格麗推出三款令人眼前為之一亮的新款Aluminium系列腕表：點綴誘人亮紅的經典黑白GMT腕表，適合伴隨旅人恣意暢遊世界；別出心裁的綠色漸層Smeraldo計時腕表，記錄精彩冒險瞬間；純白 Solotempo大三針自動腕表，探索簡約美感極限。每一款別具特色的設計細節都將融入品牌義式美學，寶格麗獨到的設計哲學發揮得淋漓盡致。

1998 年，橫空出世的寶格麗 Aluminium腕表，巧妙結合鋁金屬與橡膠，以運動風情的同時不失時尚優雅的手法顛覆腕鐘表傳統，表圈上搶眼的「BVLGARI BVLGARI」字樣，更是蔚為風行一時。2020年，Aluminium腕表換上全新自動機械機芯，以嶄新面貌強勢回歸，立刻就摘下當年「鐘表奧斯卡 」日內瓦鐘表大賞（GPHG）的經典腕表獎，並於2023年再獲紅點最佳設計獎殊榮，