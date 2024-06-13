我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最強護照排名出爐 新加坡奪冠、美國排在這

川普提出改採「全關稅」 學者：打擊中低收入、富人獲好處

寶格麗ALUMININUM輕量經典 全新三色超有義大利感

記者孫曼／即時報導
BVLGARI推出三款令人眼前為之一亮的新款Aluminium系列腕表。(寶格麗提供)
BVLGARI推出三款令人眼前為之一亮的新款Aluminium系列腕表。(寶格麗提供)

2024年春季，寶格麗推出三款令人眼前為之一亮的新款Aluminium系列腕表：點綴誘人亮紅的經典黑白GMT腕表，適合伴隨旅人恣意暢遊世界；別出心裁的綠色漸層Smeraldo計時腕表，記錄精彩冒險瞬間；純白 Solotempo大三針自動腕表，探索簡約美感極限。每一款別具特色的設計細節都將融入品牌義式美學，寶格麗獨到的設計哲學發揮得淋漓盡致。

1998 年，橫空出世的寶格麗 Aluminium腕表，巧妙結合鋁金屬與橡膠，以運動風情的同時不失時尚優雅的手法顛覆腕鐘表傳統，表圈上搶眼的「BVLGARI BVLGARI」字樣，更是蔚為風行一時。2020年，Aluminium腕表換上全新自動機械機芯，以嶄新面貌強勢回歸，立刻就摘下當年「鐘表奧斯卡」日內瓦鐘表大賞（GPHG）的經典腕表獎，並於2023年再獲紅點最佳設計獎殊榮，

全新Aluminium GMT黑色腕表，以黑、白、紅三色強烈視覺效果重新演繹1998年首度亮相的經典設計；漸層表盤由祖母綠色漸進為純白的Aluminium Smeraldo計時腕表，讓人想起在義大利假期的愜意時光，底蓋鐫刻羅盤方位圖樣，配海綠漸層色表殼，設計一氣呵成。純淨的Aluminium白色自動腕表，以單色之美彰顯清新感與獨特的當代優雅氣質。

BVLGARI ALUMININUM SMERALDO計時腕表，40毫米鋁合金表...
BVLGARI ALUMININUM SMERALDO計時腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊計時機芯B130。(寶格麗提供)
BVLGARI ALUMININUM GMT黑色腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗...
BVLGARI ALUMININUM GMT黑色腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯B192。(寶格麗提供)
BVLGARI ALUMININUM GMT黑色腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗...
BVLGARI ALUMININUM GMT黑色腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯B192。(寶格麗提供)
BVLGARI ALUMININUM白色自動腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製...
BVLGARI ALUMININUM白色自動腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯B77。(寶格麗提供)
BVLGARI ALUMININUM白色自動腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製...
BVLGARI ALUMININUM白色自動腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊機芯B77。(寶格麗提供)
BVLGARI ALUMININUM SMERALDO計時腕表，40毫米鋁合金表...
BVLGARI ALUMININUM SMERALDO計時腕表，40毫米鋁合金表殼、寶格麗自製自動上鍊計時機芯B130。(寶格麗提供)

義大利 奧斯卡

上一則

愛馬仕秋冬新包全方位 連充電線都有

下一則

調理鮭魚片前要不要洗？ 專家說不用：洗了更危險

延伸閱讀

烏克蘭與日本簽安全協議效期10年 今年將獲45億美元

烏克蘭與日本簽安全協議效期10年 今年將獲45億美元
G7同意用俄被凍結資產獲利 供烏500億美元貸款

G7同意用俄被凍結資產獲利 供烏500億美元貸款
義大利媒體：教宗再度使用冒犯同性戀字眼

義大利媒體：教宗再度使用冒犯同性戀字眼
G7商定用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭 預計年底前開始撥付

G7商定用俄羅斯遭凍結資產援助烏克蘭 預計年底前開始撥付

熱門新聞

食物專欄作家建議13項食品不要買冷凍的。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@David Gomes）

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

2024-06-06 21:40
日本廠商揭秘鋁箔紙為何有一面總是比較光亮。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

2024-06-04 23:10
旅客行李躺在哈茨菲爾德-傑克森亞特蘭大國際機場（ATL）機場的行李認領輸送帶上，攝於2017年1月。資料照片。（美聯社）

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

2024-06-06 06:27
AMD董事長蘇姿丰回台南家鄉演講，她特別臨時撥出時間回答學生問題。(劉學聖攝影)

學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

2024-06-08 02:10
好市多遍布全球，銷售商品不盡相同。圖為加拿大的好市多。(新華社)

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

2024-06-12 20:50
透過一些方法，可以檢查冷氣是否故障。（取材自unsplash.com＠Carlos Lindner）

冷氣怎麼都不涼？別急報修 兩方法檢查室內室外機

2024-06-06 22:47

超人氣

更多 >
射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍

報稅機制不利居住海外者 近1/4僑民考慮過放棄美國籍
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡