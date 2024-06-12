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簡約實穿 GUCCI秋冬男裝形象廣告 踏出時間匡限

記者釋俊哲／即時報導
資深模特兒George Barnet成為本次2024男裝形象廣告的模特兒之一，並帶有精神上的指涉。(圖／GUCCI提供)
資深模特兒George Barnet成為本次2024男裝形象廣告的模特兒之一，並帶有精神上的指涉。(圖／GUCCI提供)

時尚不必然是戲劇性的風格，回歸真實的舒服樣態，更將成為雋永經典。GUCCI發表2024秋冬男裝形象廣告與影片，由品牌創意總監Sabato de Sarno掌舵、攝影師David Sims拍攝，並邀請多位資深或年輕模特兒入鏡，展現出自由、變幻且共存的風格多樣性。

廣告影片從「What Do I Want？我需要（想要）什麼」這樣的簡單問題開始，每位模特兒不做作地真誠回答，答案可能是一杯冰咖啡、走在鄉間小徑，早上醒來時感覺到好奇、新鮮，不受拘束、不想被定義，同時感受到誠然的真實自己。從2000年初已活躍於伸展台的資深模特兒Clément Chabernaud和George Barnet是本次形象廣告的重點之一，反應GUCCI與創意總監Sabato de Sarno心中關於時尚的定見：必須是跨越時代的、不為當下即興潮流所侷限。

從另一方面來看，模特兒與服裝亦是形而上的一體兩面：模特兒將服裝包款單品上身展示風格，同時模特兒的肢體語言和表情則是單品更為立體、甚至擬人化。本季搶眼單品包含芥末綠M1飛行外套、高領的短版夾克、柔軟且鑲嵌水晶的駝色針織衫，寬領、深綠色的皮革外套...整體無中心化的脈絡正反應GUCCI所擁抱的多樣性，服裝輪廓結構相對簡約，但將如資深模特兒始終活躍在伸展台上，踏出時間的框限、形塑經典。

迫不及待想入手新一季單品？只需再稍等片刻，GUCCI 2024秋冬男裝將在今年7月於全球專門店、全面上市。

GG Logo不僅是GUCCI經典設計語彙，本季並在樂福鞋上裝飾了刻有GUCCI...
GG Logo不僅是GUCCI經典設計語彙，本季並在樂福鞋上裝飾了刻有GUCCI字樣的金屬牌，讓人宛如走路有風。(圖／GUCCI提供)
雖然2024秋冬男裝大量以素色為主軸，但像是GUCCI經典的GG印花則低調地出現...
雖然2024秋冬男裝大量以素色為主軸，但像是GUCCI經典的GG印花則低調地出現在服裝、鞋履細節中。(圖／GUCCI提供)
GUCCI推出2024秋冬男裝形象廣告，並將經典的Jackie 1961包款放大...
GUCCI推出2024秋冬男裝形象廣告，並將經典的Jackie 1961包款放大量體，改由男士配戴、同樣有型有款。(圖／GUCCI提供)
芥末綠色的飛行外套印有GUCCI字樣，並搭配短版皮手套、長褲，帶有運動風格的活力...
芥末綠色的飛行外套印有GUCCI字樣，並搭配短版皮手套、長褲，帶有運動風格的活力感，時穿、不受時間匡限。(圖／GUCCI提供)

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