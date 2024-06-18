Van Cleef & Arpels Perlée金珠美鑽丰采相輝映

模特兒配戴Perlée diamonds 5排玫瑰金手鐲、Perlée couleurs玫瑰金戒指5排圓珠設計、Perlée鑽石戒指5排鑲鑽款。(圖／Chaumet提供)

經典系列 全新不對稱百搭設計

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）圓潤金珠組成的Perlée，是最受歡迎的百搭設計，簡約又饒富趣味的和諧幾何協奏，如今更進化出更豐富的變奏，點亮Perlée系列新作：手鐲、戒指和耳環從經典的骨董代表作中汲取靈感，以黃K金、玫瑰金或白金精心製造、打磨，璀璨光芒與點點美鑽相互輝映。

全新的手鐲，以5排成排的金質圓珠一起繞著手腕，不對稱地鑲嵌璀璨鑽石，流露出活潑動感。Perlée diamonds duo戒指則以金珠與美鑽相間組成和諧的結構，兩圈以黃K金、玫瑰金或白金鑄造的戒指，分別以鏡面拋光技術和圓鑽潤飾，兩種璀璨材質兩相對照，猶如斜向的彩帶纏繞指間；蜂巢狀的鏤空金質底座能讓光線穿透細緻的粒鑲工藝固定的鑽石，圓渾的鑲爪呼應圓珠的弧線。Perlée鑲鑽耳環以圓潤的圓珠飾邊簇擁鑽石，富立體層次的弧面裝飾元素，鑽石和圓珠按大小排列有致，耳環圈繫上扣環，巧妙平衡靈動與輕盈的活潑設計。三種珠寶皆提供黃K金、玫瑰金或白金材質選擇。

金質圓珠是梵克雅寶的經典圖騰，自1920年代起成就出現在品牌的珠寶作品上。2024年的Perlée新作設計靈感結合歷史經典，包括以橢圓坑紋底座圍繞弧面密嵌鑽石元素、營造圓珠飾邊效果的Tartelette系列，以及1980年代Caroline戒指的不對稱設計，其密嵌鑽石在珠地表面的戒指上組成斜向的帶狀構圖，與全新Perlée戒指一脈相承。

Chaumet 鑽戒訂製服務見證獨一無二的愛情

因為曾經為法國皇帝拿破崙及皇后約瑟芬打造加冕典禮上配戴的冠冕，並為約瑟芬創作日常配戴的珠寶，法國高級珠寶Chaumet有「情感珠寶」美譽。迎接幸福六月，品牌推出Crown Your Love鑽戒訂製服務，以當代的方式重新演繹愛情。

Crown Your Love鑽戒訂製服務提供12種不同設計的戒指款式，包含優雅柔美的Joséphine系列、靈動活潑的Bee My Love系列、摩登線條的Liens系列，螺旋交織的Torsade系列與精緻簡約的Sérénade系列等，均可從中選擇心儀的設計，透過精巧的寓意表達新人獨一無二的愛情故事。接著挑選喜愛的鑽石切割以及等級，搭配組合出專屬自己的鑽戒。這些鑽戒可單獨配戴，亦可搭配同系列戒指，展現因愛情而結合的無限可能性。

以品牌謬思約瑟芬皇后命名的Joséphine系列，結合約瑟芬鍾愛的梨形切割和「V」型設計，延伸出豐富多樣的變化。形狀如同露水般的梨形切割鑽石，比起圓鑽，線條更柔和典雅，而「V」型線條則以貴金屬仿效鷺羽對稱岔開的輕盈優雅姿態，更能襯托出女性的柔美氣質。Bee My Love系列蜜蜂作為靈感，蜜蜂不僅是拿破崙皇室的徽章，蜜蜂六邊形的蜂巢更啟發此系列的設計，以精湛工藝將六邊形貴金屬拋光成光滑鏡面，有家庭和守護的寓意。以兩條線交錯而成的Liens系列圖騰，則將深切情誼化作簡約線條，彷彿刻畫緣分的牽引。

Louis Vuitton 品牌大使米莉 聯手UNICEF創作慈善珠寶

記者孫曼／報導 圖／路易威登提供

日前傳出已與未婚夫Jake Bongiovi（邦喬飛主唱之子）秘密完婚的「怪奇物語」女星米莉芭比 布朗（Millie Bobby Brown），不僅是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）品牌大使，同時她也是聯合國 兒童基金會親善大使。她與路易威登和聯合國兒童基金會（UNICEF）合作，創作全新2024 Silver Lockit系列慈善珠寶並親自拍攝廣告，一起為世界上最弱勢的兒童努力。

今年的Silver Lockit系列與過去的款式一樣，但2024系列的所有產品都刻有「LEARN」（學習）字樣，是對米莉來說意義非凡的一個字眼：因為它彰顯出她為了加深人們認識兒童權利與福祉而採取的行動，持續宣導建立一個讓兒童可以成長、學習、受到保護及茁壯成長的世界。

Silver Lockit系列首次推出完整的系列，包括一只單獨的耳環、一只手鍊和一個吊墜。今年的手鍊共提供紅色、藍色、粉紅色和黑色四種顏色，吊墜搭配長度更加修長的鏈條；長賣款式的Silver Lockit、銀手鐲和項鍊也仍繼續販售。Silver Lockit系列新款商品即起於全球路易威登精品店販售。