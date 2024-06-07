想給女友驚喜...中學生換新髮型 簡直變了個人
髮型對外觀很重要，有時換了一個造型，能像是簡直換了另一個人。近來一位日本造型師大月涉，分享了自己幫中學男生更換造型的影片，果然讓整個人煥然一新，前後差別之大，讓網友們嘖嘖稱奇。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，這名前來求助大月的男生，由於第一次交到了女朋友，想給對方一個驚喜，因此找上大月。他在修剪之前的樣子，明顯感到有些緊張，不曉得之後會變成什麼樣的造型。
等到修剪好後，這位男子從原本看起來簡單純樸的樣子，立刻變身一位相當帥氣的潮男。而他面對鏡子的開朗笑容，顯示了他對這個新造型相當喜歡，是一次非常成功的改造。
大月還表示，幫這位男生換髮型，是一段時間前的事了，現在他應該已經升上高中，但是不分年齡，每個人都可以追求最適合自己的造型。他也經常在自己的社群網站上，分享他改造其他人的成果。
由於前後造型相比，差距簡直像是變了一個人，因此網友們也紛紛表示「太天才了」、「這個透明感好球，感覺是位溫柔的男孩子」、「像女孩子一樣很可愛→哇這個絕對會受歡迎」、「好想知道變身之後，他女朋友看到有什麼反應」、「變這麼多，他女朋友搞不好都會擔心了吧」。
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