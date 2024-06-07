想給女友驚喜...中學生換新髮型 簡直變了個人

一位國中男生給設計師換造型後，簡直像是換了一個人。（取材自X＠DIECE_SHOU）

髮型對外觀很重要，有時換了一個造型，能像是簡直換了另一個人。近來一位日本 造型師大月涉，分享了自己幫中學男生更換造型的影片，果然讓整個人煥然一新，前後差別之大，讓網友們嘖嘖稱奇。

少し前の動画になりますが

彼のような柔らかい雰囲気を持ってる男の子が大人になるにつれて

だんだんと男らしくなり思春期特有の柔らかさが今だけな男性はたくさんいらっしゃいます💡

だからこそ 年代 年齢 雰囲気に合わせてヘアスタイルを組み換えていくのが大事なんですね🤫… pic.twitter.com/sGE5I845FW — 大月 渉 (@DIECE_SHOU) 2024年5月13日

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，這名前來求助大月的男生，由於第一次交到了女朋友，想給對方一個驚喜，因此找上大月。他在修剪之前的樣子，明顯感到有些緊張，不曉得之後會變成什麼樣的造型。

等到修剪好後，這位男子從原本看起來簡單純樸的樣子，立刻變身一位相當帥氣的潮男。而他面對鏡子的開朗笑容，顯示了他對這個新造型相當喜歡，是一次非常成功的改造。

一位國中男生給設計師換造型後，簡直像是換了一個人。（取材自X＠DIECE_SHOU）

大月還表示，幫這位男生換髮型，是一段時間前的事了，現在他應該已經升上高中，但是不分年齡，每個人都可以追求最適合自己的造型。他也經常在自己的社群網站上，分享他改造其他人的成果。

由於前後造型相比，差距簡直像是變了一個人，因此網友們也紛紛表示「太天才了」、「這個透明感好球，感覺是位溫柔的男孩子」、「像女孩子一樣很可愛→哇這個絕對會受歡迎」、「好想知道變身之後，他女朋友看到有什麼反應」、「變這麼多，他女朋友搞不好都會擔心了吧」。