新生代女星Lily McInerny 化身CELINE叛逆帥女

CELINE發布由美國女演員Lily McInerny演繹的「PORTRAIT OF系列」最新形象大片。(CELINE提供)

CELINE發布由創意總監HEDI SLIMANE造型並親自掌鏡的「PORTRAIT OF系列」最新形象大片，此次由美國女演員Lily McInerny演繹，她在2023年因電影《棕櫚樹與電力線》（Palm Trees and Power Lines）中精湛的演出，獲得美國獨立精神獎（The Independent Spirit Awards）「最佳突破演出」提名，自新一代的女演員中脫穎而出並迅速竄升崛起，更受Heid Slimane點欽成為最新「PORTRAIT OF系列」中的謬思，並於今年一月於洛杉磯 拍攝此次大片。