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聖水洞 Boucheron Quatre快閃店前進首爾

記者釋俊哲／專題報導　圖／Boucberon提供
韓韶禧日前出席Boucheron首爾快閃店，全身珠寶破1,250萬並美秀長腿與輕奢風采。
韓韶禧日前出席Boucheron首爾快閃店，全身珠寶破1,250萬並美秀長腿與輕奢風采。

在亞洲城市中，首爾儼然已成日本東京之外的時尚大城。法國珠寶品牌Boucheron日前選址引領新世代潮流的「聖水洞」開設Quatre主題快閃店，除慶祝Quatre系列問世20周年，並有品牌大使韓韶禧與多位人氣韓星包含李浩貞、韓團NCT成員Mark、禹元才（Woo Wonjae）等人出席，展現無分性別的閃耀輕奢風格。

出席活動的韓韶禧全身配戴4款Quatre珠寶，包含2月於巴黎首發的高級珠寶手鐲、徽章式耳環...總價破1,250萬元，並辣秀長腿和好身材。NCT團員的Mark李敏亨除現場欣賞Quatre珠寶，並移步至窗邊與一樓外粉絲揮手還放送手指愛心，寵粉誠意十足，而他也配戴了總共8款的Quatre項鍊、戒指、手環等珠寶，展現Qautre的自由疊加創意主張。

4重紋飾疊加 提倡自我賦權

結合「羅緞直線刻紋」、「鑽石圈」、「巴黎飾紋」，以及「同心圓」等四重紋飾的Quatre珠寶於2004年問世，並在20年間陸續開發出Quatre Classique、Quatre White、Quatre Black、Quatre Radiant、Quatre Red、Quatre Blue與Quatre Double White等7個子系列。正因為紋飾的疊加，Quatre珠寶提倡著多元與分享的精神。

Quatre珠寶同時也帶有力量、守護的意念，閃耀的寶石與紋飾本身就像護身符帶來守護，而一旦擁有力量後也可進而去保護他人，展現自我與外在的雙向賦權。

踏入首爾Quatre快閃店，多邊形廊道內的沈浸式影片是以Quatre的四重紋飾為靈感，形塑成一段曼妙的萬花筒鏡像體驗。

店內一樓並陳列歷年經典珠寶包含Classique系列、2023年的More is More高級珠寶、全系列不同色彩組合的Quatre戒指，更有巴黎首發、台灣還未上市的Quatre系列高級珠寶短項鍊，令人大開眼界。

最值得一探的則莫過於2020年首現、將粗獷丹寧與被稱為工業廢料的Cofalit®結合珠寶的R&D膠囊系列。該系列是在2020年首度問世的實驗性質創作，將最珍稀的貴金屬與鑽石和最親民、或最無價的材料結合，帶人反思如何定義珍貴、什麼才是珠寶？正是Boucheron創意總監Claire嘗試帶來的哲學性叩問、發人深省。

將身體當畫布 珠寶藝術化上身

而一如珠寶總帶來歡愉、雀躍感受，快閃店內的「拍照亭」和「快閃紋身吧」正是最具玩興的兩處遊樂場：拍照亭的四宮格拍立得將以重複畫面自由拼接紀念一瞬，也像Quatre珠寶的疊加造型之趣。

「快閃紋身吧」則與南韓刺青藝術家Mirae合作，將Quatre系列紋飾重新設計為刺青貼紙，讓珠寶以藝術形式上身，並賦予Quatre的多元精神，將身體當畫布、無痛自由創作。

Boucheron Quatre Seoul快閃店地址為Beizik Studio Seongsu,Seoul，已從即日起開放，周一至周五為早上11點至晚上7點，周六、日則延長至晚上8點，並有周末限定開放的Club Quatre帶來DJ與創意調飲。

大膽混合丹寧和黃金、鑽石，除展現Boucheron的顛覆性創意，更帶人反思何為真...
大膽混合丹寧和黃金、鑽石，除展現Boucheron的顛覆性創意，更帶人反思何為真正的珍貴？
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2023年發表的More is More Quatre高級珠寶，展現了色彩與材質上的輕快變奏。
韓韶禧在首爾Quatre快閃店活動中親切與媒體互動，V形小臉和勾人眼神更散發女神...
韓韶禧在首爾Quatre快閃店活動中親切與媒體互動，V形小臉和勾人眼神更散發女神自信魅力。(記者釋俊哲／攝影)
閃店內的「刺青吧」將讓Quatre珠寶以藝術的形式、「奢華」上手。(記者釋俊哲／...
閃店內的「刺青吧」將讓Quatre珠寶以藝術的形式、「奢華」上手。(記者釋俊哲／攝影)
Boucheron於首爾「聖水洞」開設快閃店慶祝Quatre系列20周年，更是巴...
Boucheron於首爾「聖水洞」開設快閃店慶祝Quatre系列20周年，更是巴黎外的全球第一站。
Boucheron 2020 R&D系列、Quatre珠寶，將粗獷的丹寧布實際融...
Boucheron 2020 R&D系列、Quatre珠寶，將粗獷的丹寧布實際融入珠寶設計。
閃店內的「刺青吧」將讓Quatre珠寶以藝術的形式、「奢華」上手。(記者釋俊哲／...
閃店內的「刺青吧」將讓Quatre珠寶以藝術的形式、「奢華」上手。(記者釋俊哲／攝影)
Quatre高級珠寶手鐲，使用黃金、白金、玫瑰金、黃色藍寶石、鑽石、錳鋁榴石，1...
Quatre高級珠寶手鐲，使用黃金、白金、玫瑰金、黃色藍寶石、鑽石、錳鋁榴石，1,020萬元。

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