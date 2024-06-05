阿湯哥前妻轉行設計服裝 聯手A.P.C.推千禧風膠囊系列

A.P.C.攜手凱蒂霍姆斯推出膠囊系列。(圖／惇聚國際提供)

好萊塢 巨星「阿湯哥 」湯姆克魯斯 前妻凱蒂霍姆斯（Katie Holmes），自90年代開始便是法國品牌A.P.C.的忠實粉絲，本季雙方推出聯合名作的膠囊系列共包括十幾件女性化的單品和配件，重現品牌在千禧年間的經典單品。「 A.P.C.的設計簡約，細節與展現方式卻十分精緻，對我來說，A.P.C.不只是日常生活中優雅風格的穿搭首選，其經典、永恆的設計也讓我經常用來做為電影造型。」凱蒂霍姆斯說。