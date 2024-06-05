我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

個資疑被賣 華人1天接3通詐騙電話

阿湯哥前妻轉行設計服裝 聯手A.P.C.推千禧風膠囊系列

記者孫曼／即時報導
A.P.C.攜手凱蒂霍姆斯推出膠囊系列。(圖／惇聚國際提供)
A.P.C.攜手凱蒂霍姆斯推出膠囊系列。(圖／惇聚國際提供)

好萊塢巨星「阿湯哥湯姆克魯斯前妻凱蒂霍姆斯（Katie Holmes），自90年代開始便是法國品牌A.P.C.的忠實粉絲，本季雙方推出聯合名作的膠囊系列共包括十幾件女性化的單品和配件，重現品牌在千禧年間的經典單品。「 A.P.C.的設計簡約，細節與展現方式卻十分精緻，對我來說，A.P.C.不只是日常生活中優雅風格的穿搭首選，其經典、永恆的設計也讓我經常用來做為電影造型。」凱蒂霍姆斯說。

凱蒂霍姆斯特地造訪了A.P.C.位於巴黎Rue Royale的設計檔案庫，並從中挑選了適合她風格的元素，「我很喜歡vintage，有機會深入了解 A.P.C.過往的設計歷程是一件很享受的事。我從2000初期的系列裡汲取了不少靈感，並將之轉化成更摩登、更符合時下消費者喜好的設計。」膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisabeth牛仔褲與原色丹寧迷你裙，上面裝飾白色的A.P.C. logo裝飾與鈕扣；修身版型的Ella絎縫外套讓人想起美國最美第一夫人賈桂琳甘迺迪的神采， 標誌性的Juliette涼鞋與Grace包款則以新穎的鱷魚壓紋和拼接縫線皮革重新詮釋，更顯高雅。

標誌性的Grace包款則以新穎的鱷魚壓紋和拼接縫線皮革重新詮釋。(圖／惇聚國際提...
標誌性的Grace包款則以新穎的鱷魚壓紋和拼接縫線皮革重新詮釋。(圖／惇聚國際提供)
A.P.C. KATIE HOLMES膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisab...
A.P.C. KATIE HOLMES膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisabeth牛仔褲與原色丹寧迷你裙。(圖／惇聚國際提供)
膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisabeth牛仔褲與原色丹寧迷你裙。(圖／惇...
膠囊系列包括A.P.C.熱賣的Elisabeth牛仔褲與原色丹寧迷你裙。(圖／惇聚國際提供)
A.P.C. KATIE HOLMES膠囊系列。(圖／惇聚國際提供)
A.P.C. KATIE HOLMES膠囊系列。(圖／惇聚國際提供)
A.P.C.攜手凱蒂霍姆斯推出膠囊系列。(圖／惇聚國際提供)
A.P.C.攜手凱蒂霍姆斯推出膠囊系列。(圖／惇聚國際提供)

湯姆克魯斯 阿湯哥 好萊塢

上一則

端午開運有十招 接「午時水」強運旺整年

下一則

黃仁勳躋身全球第13大富豪 跟巴菲特身家差距只剩…

延伸閱讀

布萊德彼特遭爆曾當過脫衣舞者司機 還扮公雞賺外快

布萊德彼特遭爆曾當過脫衣舞者司機 還扮公雞賺外快
阿湯哥超性感拉丁舊愛 脫光賣咖啡豆

阿湯哥超性感拉丁舊愛 脫光賣咖啡豆
加州今年最大野火 東灣遭焚地1.5萬畝

加州今年最大野火 東灣遭焚地1.5萬畝
好萊塢隱形富豪 他們比阿湯哥、泰勒絲有錢好幾倍

好萊塢隱形富豪 他們比阿湯哥、泰勒絲有錢好幾倍

熱門新聞

鳳梨酥是訪台必帶伴手禮。(報系資料照)

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

2024-06-01 21:37
透過血型分析，瞭解該如何讓自己掌握機會。（取材自unsplash.com＠JESHOOTS.COM）

四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多

2024-05-28 23:35
備受好評的好市多科克蘭腰果總匯。（取自好市多）

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

2024-05-30 19:40
(取自123RF)

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

2024-05-29 15:15
輝達創辦人黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

2024-06-03 00:58
四生肖下半年財運旺盛。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov）

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

2024-06-03 20:50

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場