難以恆久遠？De Beers將放棄銷售「人造鑽石珠寶」

全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）將放棄銷售人造鑽石珠寶。(路透)

全球最大鑽石生產商戴比爾斯（De Beers）將放棄銷售人造鑽石珠寶的爭議性嘗試，終止這項六年來試圖打破其最古老禁忌的計畫。

雖然戴比爾斯長期握有能製造人造珠寶的技術，但以往向來拒絕把這些人造寶石當成珠寶首飾販賣，擔心這會減損天然珠寶的吸引力。然而，隨著人造寶石愈來愈受歡迎，開始直接與天然鑽石競爭，戴比爾斯在2018年推出自家的珠寶品牌。

當時戴比爾斯推出了新品牌「Lightbox 燈箱」來銷售人工鑽，以大幅度的折扣價格與同業競爭，試圖壓低價格，並且在消費者心中創造明顯差異化。

但現在，戴比爾斯撤回這類產品，執行長艾爾·庫克 （Al Cook）整頓了母公司英美資源集團打算要停止支持的這一項業務。

英美資源集團為了抵禦必和必拓（BHP）的收購案，擬定了整頓計畫，上月表示計劃賣出或分拆戴比爾斯，終止與這家業界最負盛名企業近一世紀以來的關係。

隨著戴比爾斯為上述分拆做準備，該公司將重新聚焦在提倡天然寶石。戴比爾斯是以「鑽石恆久遠一顆永留傳」的標語聞名。

人造鑽石價格已經崩跌，不過，這和戴比爾斯有多大關係，以及新供應量湧入造成多少影響，都是有待討論的。由於人造鑽石的批發價格現在已低於Lightbox的鑽石，而後者的價格也已遠低於一開始推出的價格，這些都破壞了戴比爾斯新創事業的邏輯。

人造鑽石鑽格崩跌，也帶來了重大的附加損害。用來製作價格較便宜、1克拉至2克拉婚戒的天然鑽石，價格已經大跌，而且鮮有跡象顯示價格能穩定回升，主要是面臨人工鑽石的壓力。

戴比爾斯將不會立即停售Lightbox的寶石，因為目前還有大約一年的庫存，接下來才會對事業的下一步做決定。

目前產業人士對於人工鑽石帶來的長期影響，以及當前鑽石產業疲軟究竟是景氣造成、而非人工鑽石帶來市場結構性改變的議題看法仍分歧。