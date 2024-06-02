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Calvin Klein睽違6年迎新創意總監 宣布重返紐約時裝周

記者曾智緯／即時報導
Veronica Leoni她擅長創造中性且帶有詩意的風格單品，在她個人品牌QUIRA中，還帶有幾分Phoebe Philo的影子。(圖／Calvin Klein提供、取材自QUIRA官網)
Veronica Leoni她擅長創造中性且帶有詩意的風格單品，在她個人品牌QUIRA中，還帶有幾分Phoebe Philo的影子。(圖／Calvin Klein提供、取材自QUIRA官網)

自2018年設計師Raf Simons閃辭美國時尚品牌Calvin Klein的創意總監後，約6年間都再無繼任者，高級時裝系列也因為考量收益後隨之停擺。然而正當眾人以為Calvin Klein只專注於休閒服飾經營之際，突然宣布由設計師Veronica Leoni接掌Collection系列創意總監，還將在今年9月重返紐約時裝周行程，推出全新服飾。

在近期品牌人事變動中，Veronica Leoni是少見的女性設計師，但她擅長創造中性且帶有詩意的風格單品，這與曾在極簡大師Jil Sander、Phoebe Philo時期的Celin以及低調奢華的The Row工作有關。甚至Veronica Leoni所推出的個人品牌QUIRA服飾設計裡，都有幾分Phoebe Philo的影子，可以說是現代極簡風的繼承者，這樣經歷正適合過去以相同風格著稱的Calvin Klein。品牌總裁Eva Serrano亦表示「從我們的第一次談話中，所以我便深刻的感受到Veronica Leoni一生的工作都是為了這一刻」。

雖然在Raf Simons閃辭品牌後，Calvin Klein仍憑藉著與Blackpink的Jennie、BTS的柾國（Jungkook）等Kpop明星合作，提升了銷售業績。但對於品牌未來發展，設計師系列仍有回歸的必要性，因此Veronica Leoni的加入讓過去喜愛Calvin Klein品牌的消費者，有望回頭支持。而且Veronica Leoni接掌創意總監的第一季設計，就將於9月的紐約時裝周登場，讓人期待品牌屆時會有何新風貌。

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