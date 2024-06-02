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香奈兒早秋工坊系列形象 斜紋軟呢展現搖滾時代精神

記者孫曼／即時報導
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列自6月5日起於精品店正式推出。(圖／香奈兒提供)
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列自6月5日起於精品店正式推出。(圖／香奈兒提供)

香奈兒（Chanel）於2023年底時，於英國搖滾音樂與普普藝術之都曼徹斯特（Manchester）舉辦2023/24 Métiers d’art工坊系列大秀。隨著此系列即將於6月5日起於全球精品店正式推出，香奈兒發布由Mikael Jansson掌鏡拍攝的2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告，以充滿活力的流行音樂形式詮釋斜紋軟呢，呼應曼徹斯特大秀精神。同時曝光的還有由多次入圍奧斯卡最佳導演的蘇非亞柯波拉（Sofia Coppola）與其兄Roman Coppola共同執導拍攝的形象廣告影片。事實上，兩人也在秀前為該系列大秀拍攝了前導影片。

形象廣告以黑白和彩色照片組成，邀請模特兒Lulu Tenney、Loli-Bahia和Alaato Jazyper演繹，在充滿音樂能量的1960年代，綻放帶有一絲淘氣不羈的優雅氣息，展現出新時代女性的開朗氣質。香奈兒的風格魅力宛如一幅活靈活現的世界名畫，黑白雙色襯托出套裝、大衣和外套的輪廓，搭配Maison Michel帽子工坊設計的斜紋軟呢帽子以及Lemarie山茶花羽飾工坊的山茶花。

色彩搭配亦體現了2023/24 Métiers d’art工坊系列中斜紋軟呢的無窮潛力：其中包含飾有辮飾和鉤花的蘋果綠外套，出自Paloma精緻面料工坊之手，搭配香奈兒的11.12經典包款，乃至於拼接絲質袖口的紫色外套，以及搭配同色系包款的橘色大衣，斜紋軟呢套裝展現出不斷創新演繹的風貌，可以說是永恆的香奈兒符碼。

香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告由Mikael ...
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告由Mikael Jansson掌鏡。(圖／香奈兒提供)
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告彰顯了藝術總監維...
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告彰顯了藝術總監維吉妮維婭與Métiers d'art工坊之間的持續創意對話與交流。(圖／香奈兒提供)
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告由Mikael ...
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告由Mikael Jansson掌鏡。(圖／香奈兒提供)
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告彰顯了藝術總監維...
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列形象廣告彰顯了藝術總監維吉妮維婭與Métiers d'art工坊之間的持續創意對話與交流。(圖／香奈兒提供)
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列自6月5日起於精品店正式...
香奈兒2023/24 Métiers d’art工坊系列自6月5日起於精品店正式推出。(圖／香奈兒提供)

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