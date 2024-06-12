CHANEL柯比意馬賽公寓 屋頂走秀

香奈兒於柯比意馬賽公寓發表2024/25 Cruise度假系列。（圖／香奈兒提供）

香奈兒（CHANEL）日前在法國南部城市馬賽發表2024/25 Cruise度假系列，選址建築大師柯比 意（Le Corbusier）於1950年代打造的光芒之城馬賽公寓（Cité radieuse）樓頂，是這位建築大師2016年時被Unesco列入世界遺產 的17件建築作品之一。包括品牌大使瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、莉莉蘿斯戴普（Lily-Rose Depp）、高允貞、品牌好友袁澧林、李沐、台裔旅歐舞蹈家吳孟珂等人都出席看秀。

正如柯比意將他的垂直村落法文命名為「光芒之城」予人的感受，香奈兒本次大秀的服裝風格也反映這座城市獨樹一格的魅力：「陽光、建築、音樂和舞蹈：法國馬賽同時也擁有非常強烈的自由感。我的創作靈感來自於生活風格的符碼、平凡的日常、還有各種創造動態的事物。大海和海風讓我想在潛水服上加入有趣元素。」香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）如此解釋。

擁抱海港風情 小魚、貝殼點綴衣襟

秀前預告中馬賽獨有的海港風情也反映在服裝細節上，海洋元素以令人著迷的巧思出現：刺繡描繪戀愛中的小魚，洋裝、西裝外套、西裝背心、羅緞襯衫、T恤還有小巧的背心上衣點綴漁網、貝殼以及貝類動物飾品，雪紡紗印有魚形圖樣。經典的茴香綠香奈兒套裝的外套內搭綴以壓釦裝飾的運動風潛水頭套，超短迷你裙輪廓顯得年輕又復古，短裙洋裝配上60年代風格衣領，度假情懷顯露無遺。

泳裝搭配針織衫的隨性與休閒舒適，喚起在泳池邊度過夏日時光的美好回憶。（圖／香奈兒提供）

此系列大量運用運動衫經典特色，巧妙結合斜紋軟呢等香奈兒經典元素，揉合出全新樣貌：連帽無袖格紋洋裝和素色合身洋裝上巧妙結合袋鼠口袋設計，慢跑百慕達短褲以刺繡辮飾作為绲邊設計，還有斜紋軟呢單車短褲和寬版棒球外套等單品，構成擁抱不同運動活力的精采系列。白色荷葉邊裙以及飾以花卉刺繡圖騰的合身洋裝也延續相同的自由律動感，色彩活潑的鉤針編織（crochet）更為系列注入令人眼睛為之一亮的自由度與新鮮感。

來到南法度假勝地馬賽，泳衣自是不可或缺，裝飾著香奈兒符碼和小花刺繡圖樣的連身泳衣，隨性混搭針織衫、短外套就時髦上街；燈籠褲、裙褲以及側開衩洋裝展現度假感；華夫格裙裝、襯裙和象牙白階梯蕾絲緊身上衣、馬德拉刺繡（broderie anglaise）的拼貼細節，搭配厚底毛巾布拖鞋，流露隨性不拘的休閒氣息。

岸上度假風景 幾何、波紋譜寫回憶

疊搭的穿法也是此系列的重點：在外套和服裝造型的上方或下方再加入襯衫領、法式雙層袖和另一件外套，而復古廓形的墊肩短大衣外套，分別為白色或黑白配色，受男裝啟發的黑色漆皮鞋為柔軟線條增添帥氣魅力。

馬賽這座濱海城市的岸上度假風景，也成為啟發維吉妮維婭創作的靈感：陽光反射出的燦銀光影並以線條和形狀詮釋水波紋與波浪，讓人想起夏日泳池邊的美好回憶。這些元素出現在類氯丁橡膠布料的平織布（neoprene-like jerseys jerseys）、斜紋軟呢以及亮片外套上，而其他款斜紋軟呢與平織布材質則運用不同色彩、格紋圖樣或幾何圖形融入長洋裝、罩衫上衣甚至刺繡口袋的設計細節，不僅描繪周圍生態的豐富面貌，也讓人想到柯比意現代風格實用主義嚴謹的幾何形狀。