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Gap禮服混搭頂級珠寶 安海瑟薇現身羅馬美出新高度

記者曾智緯／即時報導
安海瑟薇出席品牌活動，特意以純白禮服現身紅毯，讓人意外的是，這身造型居然是出自平價時尚品牌，混搭起頂級珠寶也絲毫不遜色。(摘自intagram、Bulgari提供)
安海瑟薇出席品牌活動，特意以純白禮服現身紅毯，讓人意外的是，這身造型居然是出自平價時尚品牌，混搭起頂級珠寶也絲毫不遜色。(摘自intagram、Bulgari提供)

女星安海瑟薇（Anne Hathaway）為了自己代言的珠寶品牌活動，特意飛抵羅馬，並以一身純白禮服現身，既襯托出寶石的光芒，也讓她的美麗更加動人。但更讓人意外的是，安海瑟薇這身穿搭居然是出自眾人沒想過的Gap特製禮服，混搭起頂級珠寶也絲毫不遜色。

近期有新電影的安海瑟薇再次為代言珠寶品牌新品派對盛裝現身，在紅毯上舉手投足之間都散發迷人魅力，特別是她面對鏡頭時不吝惜施展招牌笑容，讓粉絲都為此深深著迷。然而，在其他同場女星皆穿上一線精品的高級訂製服出席時，安海瑟薇倒是選穿了由設計師Zac Posen操刀的特製Gap禮服來混搭頂級珠寶，讓人對她的時尚品味更加驚喜。這件純白色多層式禮服，有著類似長版襯衫的輪廓，但內搭了同色系馬甲式剪裁上衣，而安海瑟薇更是以不對稱方式穿著，刻意秀出一側美肩，使整體造型更為完整。

安海瑟薇出席品牌活動，特意以選穿Gap特製禮服現身，是以不對稱方式穿著，刻意秀出...
安海瑟薇出席品牌活動，特意以選穿Gap特製禮服現身，是以不對稱方式穿著，刻意秀出一側美肩，使整體造型更為完整。(Bulgari提供)

安海瑟薇出席品牌活動，特意以選穿Gap特製禮服現身紅毯，讓人對她的時尚品味更加驚...
安海瑟薇出席品牌活動，特意以選穿Gap特製禮服現身紅毯，讓人對她的時尚品味更加驚喜。(摘自Instagram)

而這也並非設計師Zac Posen首次訂製作品，本就擅長高級禮服的他在今年2月時就加入Gap集團，成為執行副總裁之外還身兼創意總監與Old Navy首席創意長。所以在5月初的「時尚奧斯卡」Met Gala時Zac Posen就替受邀的女星Da'Vine Joy Randolph打造了第一件Gap禮服，他以18世紀的禮服輪廓為基礎，結合品牌著名的丹寧面料， 並加入水洗、抽鬚等技巧，向歷史傳承致敬。Da'Vine Joy Randolph也說「當穿上這件Gap禮服，我又重新愛上了丹寧布」，還感覺自己很強大、非常女性化。未來Gap是否還會有更多別出心裁的設計，也值得讓人期待。

Gap創意總監Zac Posen（左）為女星Da'Vine Joy Randol...
Gap創意總監Zac Posen（左）為女星Da'Vine Joy Randolph特製Met Gala紅毯禮服。(Gap提供)

不僅是Gap以平價時尚品牌的姿態挺進高級時尚舞台，同樣是在今年的Met Gala紅毯上，亦能看到眾星穿著了H&M所設計的禮服出席。由H&M Studio等系列內部設計團隊規劃，借鑑1940年代末至1950年代盛行的樂觀主義精神與極致的女性化風格，加上浪漫柔和色彩，打造極具張力的華麗造型。像是金球獎影后Awkwafina的特別訂製禮服，便復刻了H&M歷史上第一家女裝店「Hennes」推出的經典婚紗，露肩領口以手工刺繡點綴珠飾及萊茵石組成的精緻雛菊裝飾，宛如鬱金香的裙裝輔以高開衩設計，搭配刺繡小包使整體造型更為動人。

金球獎影后Awkwafina身穿H&M特製禮服，出席Met Gala晚宴。(H&...
金球獎影后Awkwafina身穿H&M特製禮服，出席Met Gala晚宴。(H&M提供)

金球獎影后Awkwafina的H&M特製禮服，露肩領口以手工刺繡點綴珠飾及萊茵石...
金球獎影后Awkwafina的H&M特製禮服，露肩領口以手工刺繡點綴珠飾及萊茵石組成的精緻雛菊裝飾，宛如鬱金香的裙裝輔以高開衩設計完成。(H&M提供)

H&M Met Gala 金球獎

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