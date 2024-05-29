我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

坎城影展時髦焦點 高級訂製服+珠寶譜風格教科書

記者釋俊哲／專題報導
演員維琪克雷普身穿香奈兒出席本屆坎城影展，腳上的黑白高跟鞋成為品味的俏皮亮點。(圖／CHANEL提供)
演員維琪克雷普身穿香奈兒出席本屆坎城影展，腳上的黑白高跟鞋成為品味的俏皮亮點。(圖／CHANEL提供)

第77屆法國坎城影展日前於法國坎城節慶宮（Palais des Festivals et des Congrès）舉辦。來自全世界無數傑出的電影工作者齊聚一堂，而明星名人身上的穿戴、時裝、珠寶，也成為影展期間的時髦聚焦。

香奈兒高訂 巧秀非典好品味

一向引領風潮的CHANEL，總受到無數名流、女星所喜愛，像是香奈兒品牌大使暨演員維琪克雷普（Vicky Krieps）便穿上香奈兒的2019/20秋冬高級訂製服系列紫色雪紡長洋裝搭配白色腰帶，尤其蝴蝶結造型黑白高跟鞋更成另類亮點，在俏皮中散發幾分知性。導演拉馬塔圖拉耶西（Ramata-Toulaye SY）則換上香奈兒2021春夏高級訂製服系列的紫紅與白色斜紋軟呢背心與編織直筒長褲，背心與長褲的組合俐落瀟灑，全身並配戴香奈兒高級珠寶Coco Crush系列手環、窄版手環、戒指與Cométe流星不對稱耳環，在細節中煥發如流星般的光采。

超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）則在出席首映時穿著黑色亮片刺繡絲綢紗綴以珠飾肩帶、出自香奈兒1996/97秋冬高級訂製服系列，半透視覺的長裙充滿造型感，珍珠肩帶更是神來一筆，令人眼神為之一亮。

伊娃葛林 法式迷人藏鞋履

資深天后級演員「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）在對談時以一身黑搭配Roger Vivier的Walky Viv'黑色水晶寶石扣休閒鞋，展現資深影人的知性印象，同樣是Roger Vivier的I Love Vivier黑色麂皮高跟鞋則為女星伊娃葛林（Eva Green）選穿，並搭配黑色平口連身裙大秀白皙長腿，展現法式女子的慵懶迷人。

有凍齡臉孔與好身材的泰星Araya A.Hargate今年成為精品寵兒，其中一日她身穿一襲法國時尚精品BALMAIN的訂製禮服，靈感來自品牌一套1988年秋季的高級訂製禮服，並以華麗的巴洛克風格亮片刺繡點綴；另一日活動上，Araya A.Hargate則換上背面鏤空低胸小禮服搭配寶詩龍（Boucheron）Lierre de Paris常春藤問號項鍊，不對稱設計結合Boucheron經典的問號項鍊，散發宛如法國鄉間的閒散與高級感。

是枝裕和Prada上身 化身名流雅士

而影展期間除了女星與天后們，催生電影的最大功臣—導演同樣是紅毯上的焦點。日本大導是枝裕和（Hirokazu Kore-eda）便身穿Prada西裝出席，緞面翻領絲瓜領的西裝並搭配紅色蝶型領結和閃亮胸針，引人注目、但又維持著名導風範；另一位澳洲名導巴茲魯曼Baz Luhrmann則曾拍攝過《紅磨坊》、《大亨小傳》與《貓王艾維斯》，一頭白髮、白鬍子並選穿Prada黑色單排扣馬海毛成套西裝，亮點當數領片上的花卉胸針，為陽剛的西裝穩重賦予清新氣息，讓男士除名表和鞋履外，也能透過胸針或配件展示獨特品味。

CHANEL 18K白金Tweed Perlé鑽石耳環。(圖／CHANEL提供)
CHANEL 18K白金Tweed Perlé鑽石耳環。(圖／CHANEL提供)
英泰混血女星Araya A.Hargate出席坎城，並配戴Boucheron的L...
英泰混血女星Araya A.Hargate出席坎城，並配戴Boucheron的Lierre de Paris常春藤問號高級珠寶項鍊。(圖／Boucheron提供)
出席坎城影展的導演拉馬塔圖拉耶西，以香奈兒2021春夏高級訂製服造型，自信大方。...
出席坎城影展的導演拉馬塔圖拉耶西，以香奈兒2021春夏高級訂製服造型，自信大方。(圖／CHANEL提供)
超模Taylor Hill身上的BALMAIN禮服，簡約的黑白配色與傘狀裙襬，散...
超模Taylor Hill身上的BALMAIN禮服，簡約的黑白配色與傘狀裙襬，散發懷舊的好萊塢華麗。(圖／BALMAIN提供)
名導是枝裕和身穿Prada現身坎城，領結、胸針都在低調中散發雅士風範。(圖／Pr...
名導是枝裕和身穿Prada現身坎城，領結、胸針都在低調中散發雅士風範。(圖／Prada提供)
超模娜歐蜜坎貝兒穿著香奈兒出席坎城影展。(圖／CHANEL提供)
超模娜歐蜜坎貝兒穿著香奈兒出席坎城影展。(圖／CHANEL提供)
CHANEL Cométe 18K白金流星不對稱鑽石耳環。(圖／CHANEL提供...
CHANEL Cométe 18K白金流星不對稱鑽石耳環。(圖／CHANEL提供)
伊娃葛林以黑色平口連身裙、Roger Vivier高跟鞋並大秀長腿，展現法式女子...
伊娃葛林以黑色平口連身裙、Roger Vivier高跟鞋並大秀長腿，展現法式女子的慵懶迷人。(圖／Roger Vivier提供)
Roger Vivier I Love Vivier黑色麂皮高跟鞋。(圖／Rog...
Roger Vivier I Love Vivier黑色麂皮高跟鞋。(圖／Roger Vivier提供)

澳洲 常春藤 坎城影展

上一則

北韓空飄百顆「糞便氣球」報復 南韓發警報籲居民閃遠點

下一則

中國472億美元國家半導體基金 紐大教授：很可能強攻AI

延伸閱讀

柯波拉自資上億拍片 「大都會」坎城首映反應兩極

柯波拉自資上億拍片 「大都會」坎城首映反應兩極
「九龍城寨之圍城」坎城放映 外媒讚充滿香港情懷

「九龍城寨之圍城」坎城放映 外媒讚充滿香港情懷
皇后區珠寶賊偷6家 最高判刑15年

皇后區珠寶賊偷6家 最高判刑15年
「狗陣」入圍坎城影展 彭于晏帶愛犬走紅毯

「狗陣」入圍坎城影展 彭于晏帶愛犬走紅毯

熱門新聞

男子被告知行李箱超標得多收70歐元，他找友人幫忙拆掉箱子的輪子，省下一筆錢。機場示意圖，非新聞當事者。（美聯社）

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

2024-05-23 20:50
舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯。(摘自微博)

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

2024-05-21 01:10
台灣鹽酥雞是知名特色小吃之一，許多觀光客訪台必吃。（報系資料照）

台灣買鹽酥雞變考試？點餐卡「特殊設計」 店員一句話讓中國遊客傻了

2024-05-25 21:40
曾在麥當勞工作的TikTok網友「@_Jayrizz_」分享在麥當勞的工作秘辛，她建議顧客不要點大薯，因為員工被教導把薯條裝進去就好，而非把盒子塞滿。(擷取自TikTok)

麥當勞前員工分享工作秘辛 建議顧客不要點大薯

2024-05-23 19:40
六月三生肖財運亨通。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marlon Alves）

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

2024-05-24 23:00
有些人進行了後悔莫及的大額消費，其中包括露營車。示意圖，非文內露營拖車。（路透）

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

2024-05-21 01:00

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費