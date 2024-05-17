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天使超模回來了「維多利亞的秘密」睽違5年辦時尚大秀

TVBS新聞網／編輯 李靖棠 報導
維多利亞的祕密將在睽違6年後重新舉辦時尚大秀，圖為2018年的天使走秀。（路透資料照片）
維多利亞的祕密將在睽違6年後重新舉辦時尚大秀，圖為2018年的天使走秀。（路透資料照片）

曾經是時尚圈年度盛事之一、維多利亞祕密的時尚秀（Victoria's Secret Fashion Show），暌違5年多後，即將再次捲土重來，重新邀請知名歌手藝人演出，同時召集各大知名「天使」超模們回歸伸展台。

綜合媒體報導，始於1995年的維多利亞祕密時尚秀，曾經捧紅像海蒂克隆（Heidi Klum）和坎達兒詹納（Kendall Jenner）等超級名模，也藉由邀請蕾哈娜（Rihanna）、亞莉安娜（Ariana Grande）和泰勒絲（Taylor Swift）等藝人演出，吸引不少話題與聲量。但隨著觀眾習慣改變與社群網路崛起，讓時尚秀收視率逐年下滑，才讓品牌方在2019年因為收視率驟降而取消。

事實上，扼殺時尚秀的原因，不僅僅只有收視率，還有主辦方一句失言，當時的執行長拉澤克（Ed Razek）公開反對邀請跨性別模特登台，隨即遭到輿論砲轟，甚至遭到諸多線上模特兒公開批評和抵制，包含嫁給賽揚名投的凱特·阿普頓（Kate Upton）。

雖然官方並未公布確切日期，只透露今年秋季回歸，但相比過往只重要「纖細高䠷」體型的風格，品牌官網上強調，維多利亞的祕密將支持所有女性，時尚秀將以新的方式呈現登場。

天使超模將回歸！維多利亞的秘密　睽違5年辦時尚大秀

TVBS新聞網

泰勒絲 凱特 奧運 罷工 跨性別

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