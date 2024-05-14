GUCCI早春大秀登泰特倫敦 謝霆鋒、凱特摩絲同場看秀

香港男星謝霆鋒出席Gucci於倫敦舉辦的2025早春系列時裝秀。（圖／古馳提供）

「倫敦無疑是我們的最佳選擇。我對這座城市懷有深厚的情感，它歡迎我，也傾聽我，」古馳（GUCCI）創作總監Sabato De Sarno解說這次為何特地來到倫敦發表2025早春系列。由英國超模凱特 摩絲（Kate Moss）擔綱的大秀前導影片，特別於品牌創辦人Guccio Gucci曾單任門童的倫敦The Savoy飯店拍攝，大秀則選址泰特現代美術館 （Tate Modern），包括歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、凱特摩絲母女、品牌大使朴圭瑛、港星謝霆鋒、韓國男子團體Stray Kids成員李旻浩、「蒼蘭訣」竄紅的男星張凌赫等人都出席看秀。

對Gucci創辦人Guccio Gucci而言，一個世紀前的Savoy酒店是不同文化交流的場域，連結了不同的人群，啟發了他行李箱的創作；這次大秀地點泰特現代美術館，對Sabato De Sarno而言，同樣是一個串起不同族群與文化的交流空間，既反映了Gucci的歷史傳承與這座城市之間意義深遠的聯結，又映照出他的個人體驗：美術館的建築本身是承載藝術創意的框架，巨大的渦輪大廳（Turbine Hall）包容各種文化，大秀更以室外綠意元素包圍原先儲油槽大廳 （Tanks）光滑的水泥牆面，將人文與自然、感性與極簡兩種二元性完美融合。

而這種二元性的融合正為此系列服裝的核心特質：刺繡、剪裁、皮革工藝以及手工製作等服裝語彙，同時展現嚴謹與奢華、力量與精緻、華麗晚裝與日常服飾、英倫與義大利 風情等相對的特質。蘇格蘭花格和英倫剪裁，以嶄新的手法結合Gucci的經典標誌；格紋化作精緻的刺繡串珠流蘇，在走動中搖曳出全新的樣貌。以高精密技術製作的呢絨短大衣，與柔軟貼合在身上的野生洋甘菊花卉圖案形成對比，而系列中以各種平面或立體的形式與服裝技術表現這種花朵：刺繡、射切割、手工組裝的立體有機紗，手工造模的塑形亮片等等。

硬挺與柔軟垂墜的布料互相混搭，相對特質的融合其實也可詮釋為高級製衣與工裝，或是街頭型格與沙龍風尚的結合。大量出現的牛仔面料呈現鬆弛感，外套提供的安全感、珍稀性與內搭的雪紡、褶邊、蕾絲相對立。這種二元的融合也體現在配件上：脆弱的事物可以變得強硬，例如經典龍蝦扣轉化為富有女性魅力的珍珠項鍊，兼具實用性與裝飾性，彷彿一枚專屬勳章。

從芭蕾平底鞋到厚底鞋，各種舒適好走的平底鞋為本季服裝的搖曳感增添實用性。模特兒手拎源自義大利1970年代早期的Gucci Blondie系列包款，融合了皮革與亞麻材質，成為本季主打的款式：置於肩部的品牌標誌或由皮革包覆，或引用Gucci珠寶系列的工藝再次演繹。馬銜鍊細節貫穿麂皮面料，成為品牌對馬術文化淵源的致敬。