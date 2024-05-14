我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

GUCCI早春大秀登泰特倫敦 謝霆鋒、凱特摩絲同場看秀

記者孫曼／即時報導
香港男星謝霆鋒出席Gucci於倫敦舉辦的2025早春系列時裝秀。（圖／古馳提供）
香港男星謝霆鋒出席Gucci於倫敦舉辦的2025早春系列時裝秀。（圖／古馳提供）

「倫敦無疑是我們的最佳選擇。我對這座城市懷有深厚的情感，它歡迎我，也傾聽我，」古馳（GUCCI）創作總監Sabato De Sarno解說這次為何特地來到倫敦發表2025早春系列。由英國超模凱特摩絲（Kate Moss）擔綱的大秀前導影片，特別於品牌創辦人Guccio Gucci曾單任門童的倫敦The Savoy飯店拍攝，大秀則選址泰特現代美術館（Tate Modern），包括歌手杜娃黎波（Dua Lipa）、凱特摩絲母女、品牌大使朴圭瑛、港星謝霆鋒、韓國男子團體Stray Kids成員李旻浩、「蒼蘭訣」竄紅的男星張凌赫等人都出席看秀。

對Gucci創辦人Guccio Gucci而言，一個世紀前的Savoy酒店是不同文化交流的場域，連結了不同的人群，啟發了他行李箱的創作；這次大秀地點泰特現代美術館，對Sabato De Sarno而言，同樣是一個串起不同族群與文化的交流空間，既反映了Gucci的歷史傳承與這座城市之間意義深遠的聯結，又映照出他的個人體驗：美術館的建築本身是承載藝術創意的框架，巨大的渦輪大廳（Turbine Hall）包容各種文化，大秀更以室外綠意元素包圍原先儲油槽大廳 （Tanks）光滑的水泥牆面，將人文與自然、感性與極簡兩種二元性完美融合。

而這種二元性的融合正為此系列服裝的核心特質：刺繡、剪裁、皮革工藝以及手工製作等服裝語彙，同時展現嚴謹與奢華、力量與精緻、華麗晚裝與日常服飾、英倫與義大利風情等相對的特質。蘇格蘭花格和英倫剪裁，以嶄新的手法結合Gucci的經典標誌；格紋化作精緻的刺繡串珠流蘇，在走動中搖曳出全新的樣貌。以高精密技術製作的呢絨短大衣，與柔軟貼合在身上的野生洋甘菊花卉圖案形成對比，而系列中以各種平面或立體的形式與服裝技術表現這種花朵：刺繡、射切割、手工組裝的立體有機紗，手工造模的塑形亮片等等。

硬挺與柔軟垂墜的布料互相混搭，相對特質的融合其實也可詮釋為高級製衣與工裝，或是街頭型格與沙龍風尚的結合。大量出現的牛仔面料呈現鬆弛感，外套提供的安全感、珍稀性與內搭的雪紡、褶邊、蕾絲相對立。這種二元的融合也體現在配件上：脆弱的事物可以變得強硬，例如經典龍蝦扣轉化為富有女性魅力的珍珠項鍊，兼具實用性與裝飾性，彷彿一枚專屬勳章。

從芭蕾平底鞋到厚底鞋，各種舒適好走的平底鞋為本季服裝的搖曳感增添實用性。模特兒手拎源自義大利1970年代早期的Gucci Blondie系列包款，融合了皮革與亞麻材質，成為本季主打的款式：置於肩部的品牌標誌或由皮革包覆，或引用Gucci珠寶系列的工藝再次演繹。馬銜鍊細節貫穿麂皮面料，成為品牌對馬術文化淵源的致敬。

「時裝設計是一種研究、探索與解讀的方法。在表達了我對欲望和感性的解讀之後，於此展現我的另一面，更加浪漫，也更加矛盾。我喜歡採用我們認為已知的東西，打破它的規則，將它推向極致，卻不扭曲它。將之引向相反的方向，進而找到和諧。」Sabato De Sarno說，「探索創意方向，就是將自己帶入一個現有的空間，並以自己的眼光重新塑造它。」

硬挺與垂墜相異材質的碰撞。（圖／古馳提供）
硬挺與垂墜相異材質的碰撞。（圖／古馳提供）
品牌大使朴圭瑛出席Gucci於倫敦舉辦的2025早春系列時裝秀。（圖／古馳提供）
品牌大使朴圭瑛出席Gucci於倫敦舉辦的2025早春系列時裝秀。（圖／古馳提供）
透視感的柔軟紗裙搭配洋甘菊花卉圖案長外套。（圖／古馳提供）
透視感的柔軟紗裙搭配洋甘菊花卉圖案長外套。（圖／古馳提供）
格紋被詮釋為精緻的刺繡串珠流蘇，其圖形被塑造出新的動態。（圖／古馳提供）
格紋被詮釋為精緻的刺繡串珠流蘇，其圖形被塑造出新的動態。（圖／古馳提供）
泰國女星Davika Hoorne（Mai Davika）出席Gucci於倫敦舉...
泰國女星Davika Hoorne（Mai Davika）出席Gucci於倫敦舉辦的2025早春系列時裝秀。（圖／古馳提供）
垂墜流蘇的牛仔單品既華麗又不羈。（圖／古馳提供）
垂墜流蘇的牛仔單品既華麗又不羈。（圖／古馳提供）
立體的花朵刺繡被鐳射切割賦予了新的維度。（圖／古馳提供）
立體的花朵刺繡被鐳射切割賦予了新的維度。（圖／古馳提供）
歌手杜娃黎波出席Gucci於倫敦舉辦的2025早春系列時裝秀。（圖／古馳提供）
歌手杜娃黎波出席Gucci於倫敦舉辦的2025早春系列時裝秀。（圖／古馳提供）
刻意展現出蕾絲內搭的俐落剪裁裙裝完美體現二元性的融合。（圖／古馳提供）
刻意展現出蕾絲內搭的俐落剪裁裙裝完美體現二元性的融合。（圖／古馳提供）
Stray Kids成員李旻浩出席Gucci於倫敦舉辦的2025早春系列時裝秀。...
Stray Kids成員李旻浩出席Gucci於倫敦舉辦的2025早春系列時裝秀。（圖／古馳提供）
牛仔面料呈現鬆弛感。（圖／古馳提供）
牛仔面料呈現鬆弛感。（圖／古馳提供）
源自義大利1970年代早期的Gucci Blondie包融合了皮革與亞麻材質，是...
源自義大利1970年代早期的Gucci Blondie包融合了皮革與亞麻材質，是本季早春的主打包款。（圖／古馳提供）
超模凱特摩絲（右）與女兒出席Gucci於倫敦舉辦的2025早春系列時裝秀。（圖／...
超模凱特摩絲（右）與女兒出席Gucci於倫敦舉辦的2025早春系列時裝秀。（圖／古馳提供）

美術館 義大利 凱特

上一則

航班延誤1小時因「機長幫機組員買披薩」 乘客氣炸

延伸閱讀

香港駐倫敦經貿辦經理等3人 被控違反英國國安法

香港駐倫敦經貿辦經理等3人 被控違反英國國安法
英國第3家台灣華語文中心揭牌 品質獲在地人讚譽

英國第3家台灣華語文中心揭牌 品質獲在地人讚譽
王菲上熱搜竟無關謝霆鋒…送「他」花籃並親筆提字 這位37歲男星紅了

王菲上熱搜竟無關謝霆鋒…送「他」花籃並親筆提字 這位37歲男星紅了
44歲張柏芝「14歲高清嫩照」流出 網讚：真女神

44歲張柏芝「14歲高清嫩照」流出 網讚：真女神

熱門新聞

希伯特（Hilbert）一家的三胞胎日前慶祝18歲生日時才知道出生順序。(擷取自Janie Hilbert TikTok @janie.banie4)

父母隱瞞18年 等三胞胎成年揭曉出生順序「尖叫嗨翻」

2024-05-03 21:40
三生肖的男子自私，不適合婚姻。（取材自pexels.com@Deesha Chandra）

屬虎愛發脾氣？3生肖男懶又自私 考慮好再嫁

2024-05-06 20:40
5月有3生肖的運勢特別好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

2024-05-09 01:10
有些星座的人性格上沒那麼體貼。（取材自unsplash.com＠Roman Kraft）

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

2024-05-12 19:35
佛州已經退休的前業務員Randy Smith在35年前錄製的微軟Word教學影片獲封最無聊影片，許多網友稱治好自己的失眠。(擷取自Youtube)

不是為了學習 這支35年前Word教學片百萬瀏覽「傳有一神效」

2024-05-06 23:08
英國舉辦2024搞笑寵物攝影獎，入圍作品捕捉寵物們可愛逗趣的瞬間。(取自官網)

英國「2024搞笑寵物攝影獎」入圍作品出爐 30張動物照超級萌

2024-05-11 02:00

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…