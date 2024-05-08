最低調舒適的奢華 路易威登全新LOW KEY包如其名

路易威登推出LOW KEY系列包款。(路易威登提供)

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新Low Key包包系列，採用柔軟的高級粒面小牛皮製作，共有Shoulder Bag肩背包和Hobo包兩種款式，極簡主義的流暢線條勾勒包身，手感舒適且堅固耐用，設計低調而實用，集優雅與輕鬆於一身，是人們日常出行的良伴，重新詮釋了路易威登這個旅行品牌的持久魅力。

Hobo包，包身柔軟Low Key系列，外型大方，提供黑色、琥珀色和石灰石色三種顏色選擇，可調整長度的肩帶上裝飾品牌代表性的鎖頭，可隨意手提、肩背或斜背，變化不同造型。包內有可拆式Monogram小袋，方便收納各種小物。

Shoulder Bag肩背包柔軟不失硬挺，所搭配的圓形扣環肩帶讓包身廓形更貼合身型，可調整肩帶長度變化為手提或肩背。包包內附有拉鍊隔層和點綴中央搭帶的經典掛鎖，除提供安全性，細節設計辨識度高。