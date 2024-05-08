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最低調舒適的奢華 路易威登全新LOW KEY包如其名

記者孫曼／即時報導
路易威登推出LOW KEY系列包款。(路易威登提供)
路易威登推出LOW KEY系列包款。(路易威登提供)

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新Low Key包包系列，採用柔軟的高級粒面小牛皮製作，共有Shoulder Bag肩背包和Hobo包兩種款式，極簡主義的流暢線條勾勒包身，手感舒適且堅固耐用，設計低調而實用，集優雅與輕鬆於一身，是人們日常出行的良伴，重新詮釋了路易威登這個旅行品牌的持久魅力。

Hobo包，包身柔軟Low Key系列，外型大方，提供黑色、琥珀色和石灰石色三種顏色選擇，可調整長度的肩帶上裝飾品牌代表性的鎖頭，可隨意手提、肩背或斜背，變化不同造型。包內有可拆式Monogram小袋，方便收納各種小物。

Shoulder Bag肩背包柔軟不失硬挺，所搭配的圓形扣環肩帶讓包身廓形更貼合身型，可調整肩帶長度變化為手提或肩背。包包內附有拉鍊隔層和點綴中央搭帶的經典掛鎖，除提供安全性，細節設計辨識度高。

鎖頭掛飾是這兩款包的招牌亮點，不僅美觀，也是路易威登製作行李箱悠久歷史的表現。鎖頭掛飾的設計始於1880年代，用於固定手提行李箱和皮具，而環圈內的 LV字母縮寫則可追溯到1970年代，將品牌深厚的歷史底蘊輕巧地融入當代摩登的設計細節中。

路易威登LOW KEY系列干邑色HOBO包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列干邑色HOBO包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列黑色肩背包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列黑色肩背包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列干邑色HOBO包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列干邑色HOBO包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列黑色肩背包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列黑色肩背包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列石灰色HOBO包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列石灰色HOBO包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列干邑色肩背包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列干邑色肩背包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列石灰色HOBO包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列石灰色HOBO包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列黑色HOBO包。(路易威登提供)
路易威登LOW KEY系列黑色HOBO包。(路易威登提供)

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