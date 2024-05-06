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母親節送禮 與女星莉莉柯林斯「同款美包」慰勞媽媽

記者孫曼／綜合報導
卡地亞品牌形象大使莉莉柯林斯演繹卡地亞包款。(圖／卡地亞提供)
卡地亞品牌形象大使莉莉柯林斯演繹卡地亞包款。(圖／卡地亞提供)

母親節是一年一度感恩母親辛勞之日，卡地亞（CARTIER）以品牌形象大使、好萊塢影星莉莉柯林斯（Lily Collins）演繹品牌好禮的美照，為此佳節獻上祝福。裝飾卡地亞經典標誌的設計，不論是珠寶、腕表、或是配件香水，經典之作裝飾璀璨鑽石，綻放女性耀眼光芒，不僅辨識度高、能讓媽媽用得很有面子，精湛細膩的工藝與貼心的細節，更顯傳承與雋永價值。

高辨識度珠寶 媽媽戴出門好有面子

今年是卡地亞經典三色金Trinity系列歡慶誕生100周年，別具紀念意義。系列不僅推出大膽顛覆想像的全新枕型設計，多重配戴款的Trinity戒指亦推出升級版鋪鑲滿鑽的選擇，視每日造型與心情的變換，精巧的設計可呈現鋪鑲滿鑽的一面，又能低調內斂，彷彿身為母親角色的女性一樣擁有多樣面貌，優雅隆重場合或是日常個性配戴皆可滿足。想給媽媽驚喜卻又苦於不好詢問尺寸，還有Trinity手鍊等易於配戴的送禮選擇。

Trinity手環，白K金、玫瑰金、黃K金，配黃K金鍊帶。(圖／卡地亞提供)
Trinity手環，白K金、玫瑰金、黃K金，配黃K金鍊帶。(圖／卡地亞提供)

Trinity戒指多重配戴款，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌鑽石。(圖／卡地亞提供)
Trinity戒指多重配戴款，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌鑽石。(圖／卡地亞提供)

不僅Trinity，以愛為名的卡地亞Love手環永遠是送禮表達情感的超人氣首選，至今有不同材質、尺寸、不同鑲鑽程度的選擇，能滿足媽媽的配戴喜好和穿搭習慣。Broderie de Cartier戒指將璀璨鑽石編織成高級訂製服的蕾絲，女性化的精緻細節，適合喜歡法式珠寶細緻設計的媽媽，也能為穿搭別具個性魅力的媽媽妝點溫柔的光芒。

LOVE手環，玫瑰金鋪鑲鑽石。(圖／卡地亞提供)
LOVE手環，玫瑰金鋪鑲鑽石。(圖／卡地亞提供)

Broderie de Cartier戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石。(圖／卡地亞提供)
Broderie de Cartier戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石。(圖／卡地亞提供)

美觀又具實用意義的腕表與配件

具有指示時間功能的鐘表是送給務實媽媽的首選，而卡地亞標誌的美學設計與精湛工藝，更為純粹的時間指示功能增添優雅氣質，能完美融入媽媽每日的造型穿搭。

融合卡地亞DNA的珠寶與製表技藝的Panthère de Cartier美洲豹腕表，無疑是珠寶表的升級之作，今年推出全新的設計：其中一款表盤為低調高雅的全新粒面黃金色澤，鍍銀陽光紋飾磨砂光澤與拋光表殼相互映襯，展現高雅貴氣；另一款設計則於表盤中央以品牌獨特的的「飾釘」鑲嵌手法裝飾60顆鑽石，襯托經典羅馬數字，演繹時間的迷人美態。Baignoire腕表全新的迷你款，以更為精巧適合亞洲人身形的尺寸，為手腕纖細的媽媽提供最送到心坎裡的設計。

Baignoire de Cartier腕表迷你款，玫瑰金，表冠鑲嵌一顆凸圓形藍...
Baignoire de Cartier腕表迷你款，玫瑰金，表冠鑲嵌一顆凸圓形藍寶石。(圖／卡地亞提供)

Panthère de Cartier美洲豹腕表小型款，玫瑰金鑲嵌鑽石。(圖／卡...
Panthère de Cartier美洲豹腕表小型款，玫瑰金鑲嵌鑽石。(圖／卡地亞提供)

Panthère de Cartier美洲豹腕表小型款，玫瑰金鑲嵌鑽石。(圖／卡...
Panthère de Cartier美洲豹腕表小型款，玫瑰金鑲嵌鑽石。(圖／卡地亞提供)

除了腕表，實用的包包也是許多媽媽非常希望收到的禮物，例如品牌形象大使莉莉柯林斯揹的卡地亞櫻桃紅C de Cartier包款，方長的設計容量大，能一次收納媽媽出門所需，兩種長度的背帶能手提也能肩背，搭配品牌標誌的紅色和金質雙C logo，高貴又年輕。針對有使用香水習慣的媽媽，全新Pur Lilas香水，輕靈細緻的玫瑰芳香與清麗動人的丁香，則是獻給媽媽最好的隱形珠寶。

卡地亞品牌形象大使莉莉柯林斯演繹卡地亞包款。(圖／卡地亞提供)
卡地亞品牌形象大使莉莉柯林斯演繹卡地亞包款。(圖／卡地亞提供)

卡地亞品牌形象大使莉莉柯林斯演繹卡地亞包款。(圖／卡地亞提供)
卡地亞品牌形象大使莉莉柯林斯演繹卡地亞包款。(圖／卡地亞提供)

卡地亞品牌形象大使莉莉柯林斯演繹卡地亞包款。(圖／卡地亞提供)
卡地亞品牌形象大使莉莉柯林斯演繹卡地亞包款。(圖／卡地亞提供)

C de Cartier橫式肩揹包，櫻桃紅紋理質感小牛皮。(圖／卡地亞提供)
C de Cartier橫式肩揹包，櫻桃紅紋理質感小牛皮。(圖／卡地亞提供)

卡地亞品牌形象大使莉莉柯林斯演繹卡地亞包款。(圖／卡地亞提供)
卡地亞品牌形象大使莉莉柯林斯演繹卡地亞包款。(圖／卡地亞提供)

Les Epures de Parfum Pur Lilas淡香水。(圖／卡地亞...
Les Epures de Parfum Pur Lilas淡香水。(圖／卡地亞提供)

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