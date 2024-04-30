「貝嫂」維多利亞首度聯名MANGO 打造時髦女裝

維多利亞貝克漢則形容此次聯名是「感性同時也十分女性化」，並提到與MANGO合作動機之一是為了吸引新的消費者。(摘自MANGO粉專)

「貝嫂」維多利亞貝克漢個人時裝品牌Victoria Beckham鮮少有聯名合作，不過此次適逢西班牙MANGO服飾迎來創立40周年，雙方便首度推出迷你限定系列。

Victoria Beckham聯名MANGO系列由39件服裝和15件配件組成，由雙方共同設計。主要以襯衫、西裝外套和西裝褲等剪裁單品為特色；同時提供禮服、包包、手鐲和耳環等配件。這系列從1970年代風格中汲取靈感，利用了中性藍色、白色、黑色和黃色等柔和色調呈現，維多利亞貝克漢則形容這次設計是「感性同時也十分女性化」，並提到與MANGO合作主要動機之一是為了吸引新的消費者。