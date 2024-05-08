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BULGARI 2024夏日配件 雀躍出遊

記者釋俊哲／專題報導
寶格麗2024 High Summer配件系列以義大利假期為靈感，愜意自由。(圖／寶格麗提供)
寶格麗2024 High Summer配件系列以義大利假期為靈感，愜意自由。(圖／寶格麗提供)

令人期待的夏日假期已在不遠處，帶來了放空、海灘和出遊的雀躍聯想。寶格麗（BULGARI）以「義大利假期」（Italian Escape）為風格主軸，結合海灘沙色調、頂級小牛皮與柳編工藝發表了2024 High Summer配件系列，同時2024的春夏眼鏡系列也同步問市，並已有歐美多位KOL、時尚名人搶先配戴。

繁複手工序 1顆包款耗時4周

經典的人字紋布料為寶格麗的工匠巧手混搭了棉線、金蔥絲線和嫘縈絲線並運用在包款包身，正因為製作繁複耗時，一顆包款則須4周才能完成，其中Serpenti Forever Top Handle包款再以象牙蛋白石色小牛皮勾勒出V形鑲片輪廓，與織品帶出質地的對比之美。需經手工彎折的柳條編織為包款帶來自然、生動的有機氣息，並以手工方式沿金屬框編織出兩種圖案，同時翻蓋與提把則選用同款象牙蛋白石色小牛皮製成，琺瑯及鍍金黃銅蛇鱗則形塑了Serpenti的經典蛇首，美豔、搶眼。

Serpentine Pouch雙色人字紋布料手拿包。(圖／寶格麗提供)
Serpentine Pouch雙色人字紋布料手拿包。(圖／寶格麗提供)

Serpenti入眼鏡設計 狂野自信

夏天海灘邊、海浪上反射的波光粼粼，並成為Serpenti Top Handle迷你包與Serpenti Forever肩背包的銀色紋理，如果想體現狂野印象？基本款搭配乳白蛋白石色的珠光水蛇皮則出現在小巧的Serpenti Baia與Forever兩種肩背包上，也像BULGARI女子般，大膽、自信。點綴包款最佳的織品也像是度假中的輕巧小幫手，多用途的雪莉巾、方巾與披肩可成為披風、頭巾、領結，甚至也可發揮創意、隨性繫於包款提把。

從初始的柳條加熱、編織、包型固定，展現手工價值的所在，也帶出慵懶的度假氛圍。(圖...
從初始的柳條加熱、編織、包型固定，展現手工價值的所在，也帶出慵懶的度假氛圍。(圖／寶格麗提供)

與包款同樣成為全身配件亮點的2024春夏眼鏡、墨鏡，推薦單品則有造型如蝴蝶的Serpenti Viper Butterfly太陽眼鏡，oversized的大型鏡片頗有幾分1970年代的「貓眼」趣味，並在側邊鏡臂勾勒出蜿蜒流動的鱗片設計；Serpenti Viper Geometric的前衛框架則回應了寶格麗身為寶石女王的DNA，以鮮明幾何輪廓帶出寶石切割面的力道、閃耀，尤其鍍金鏡臂再加入蛇首設計，強勢成為春夏的閃耀設計。

寶格麗全新2024春夏眼鏡並為義大利名模Vittoria Ceretti配戴，知...
寶格麗全新2024春夏眼鏡並為義大利名模Vittoria Ceretti配戴，知性摩登。(圖／寶格麗提供)

印花女王Katrantzou 加入團隊

隨著2024 High Summer推出的同時，寶格麗再發表了另一令人振奮的新訊：品牌將邀請有「印花女王」之稱的設計師Mary Katrantzou出任集團首任皮革與配件創意總監，為雙方的合作、掀開全新閃耀新頁。

Mary Katrantzou將成首任皮革與配件創意總監，令人期待。(圖／寶格麗...
Mary Katrantzou將成首任皮革與配件創意總監，令人期待。(圖／寶格麗提供)

曾陸續獲Swiss Textiles Award、British Fashion Award年度最佳年輕設計師獎、British Fashion Award新銳設計師獎的Mary Katrantzou，雙親分別為面料設計師與室內設計師。大學她以室內織品設計為主修，再於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院進修時尚碩士課程，以香水瓶為靈感的畢業作並獲美妝品牌大賞提名，2018年畢業即成立個人品牌，堪稱畢業即出道。

寶格麗與Mary Katrantzou早從2019、2021、2023年雙方已展現頻繁合作，無論是在高訂服裝秀中搭配寶格麗Heritage典藏作品、操刀Serpenti through the eyes of聯名系列設計、二度透過刺繡工法推出聯名膠囊系列、為寶格麗Omnia香水設計瓶身，都展現了合作無間的好默契。出生於希臘的Katrantzou，其背景一如寶格麗創辦人Sotirio Bulgari有相似之處：兩人都在希臘長成、並都各自創立了個人品牌；而在成為集團首個皮革與配件創意總監後，未來寶格麗的配件、皮革、包款將在Mary Katrantzou的強大創意下催生出何等花火？且讓人拭目以待。

Gems Bouquet Shelley綠寶石色印花雪莉絲巾。(圖／寶格麗提供)
Gems Bouquet Shelley綠寶石色印花雪莉絲巾。(圖／寶格麗提供)
Serpenti Forever香檳色與青銅色繩帶手環，使用品牌經典的Serpe...
Serpenti Forever香檳色與青銅色繩帶手環，使用品牌經典的Serpenti蛇首。(圖／寶格麗提供)

義大利 DNA

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