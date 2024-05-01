LOUIS VUITTON高級腕表精湛工藝 建築大師Frank Gehry首度跨界

Escale Cabinet of Wonders奇幻寶箱雲中之龍腕表。（圖／路易威登提供）

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發表2024年度高級製表新作，薈萃極致精彩的微型工藝與頂尖製表技術。Voyager系列飛行陀飛輪腕表結合精彩的玻璃琺瑯；Tambour Moon飛行陀飛輪則推出與傳奇建築大師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）合作的藍寶石材質特別版；Escale Cabinet of Wonders奇幻寶箱則一口氣推出了刻畫錦鯉、大蛇、與金龍的三款限量組；深受歡迎的吉祥物Vivienne則迎來兩款全新的Tambour Slim Vivienne跳時珠寶工藝表。

Tambour Moon大師獨特曲線設計 手工雕刻

Voyager Flying Tourbillon日內瓦印記玻璃琺瑯飛行陀飛輪腕表。（圖／路易威登提供）

Voyager系列飛行陀飛輪腕表，搭載鏤空的LV104飛行陀飛輪機芯，表殼輪廓方中帶圓的結構，讓光線通過琺瑯表現出明暗對照的效果。白K金表盤上重複交疊的V形圖案代表Vuitton的彩繪玻璃琺瑯，由群青、天藍、藍灰三種華麗的藍色構成閃耀蛋白光澤的飽滿漸層色彩。此表總計需要窯燒五至六層的半透明琺瑯，才能獲得令人驚豔的透明感。

Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon de Genève Sapphire Frank Gehry，Tambour Moon日內瓦印記藍寶石飛行陀飛輪腕表法蘭克蓋瑞特別版。（圖／路易威登提供）

為LV設計巴黎路易威登基金會大樓和首爾旗艦店傳奇設計師Frank Gehry以有機動感的線條聞名，他與LV合作的Tambour Moon飛行陀飛輪，也是他職涯中設計的第一款高級腕表，以首爾旗艦店波浪狀的玻璃結構屋頂為靈感。為此，LV特地選用選擇使用可以形成具有曲度浮雕圖案的透明藍寶石為素材，並使用特殊手工雕刻硬度僅次於鑽石的藍寶石，細膩而艱難地呈現建築師不對稱形式和蜿蜒捲曲線條的特色風格。此款Tambour Moon是第一款採用藍寶石表盤和表殼、並鐫刻日內瓦印記的腕表。

幻寶箱錦鯉、大蛇、金龍 限量爭輝

Escale Cabinet of Wonders奇幻寶箱花園錦鯉腕表。（圖／路易威登提供） Escale Cabinet of Wonders奇幻寶箱叢林大蛇腕表。（圖／路易威登提供）

路易威登Escale系列的三款限量版工藝腕表為鐘表界的奇幻寶箱（Cabinet of Wonders）。這三枚限量20只的Escale奇幻寶箱腕表的表冠鑲嵌刻有路易威登字母 組合的寶石，表殼中間和表扣周圍分別裝飾3種Seigaiha圖案，並搭載天文台認證LFT023機芯，以及採用專門為此系列而開發之編織技術編織的小牛皮手工編織表帶，創造出類似日本 武士刀編織皮革刀柄的質感。

「花園錦鯉」款以白K金雕刻成兩條在溪流遨遊的鯉魚，以窯燒氧化手法營造立體感，並以微繪潤飾半透明的藍色漆料，配上水晶雕成的琥珀色和白色卵石，藍色的卵石是將刻著路易威登Monogram Flower圖案的珍珠母貝圓盤疊加在白水晶上，形成模擬的波紋。「叢林大蛇」款的蛇體結合了微雕刻、鐫刻和內填琺瑯3種高度專業的技術。「雲中之龍」玫瑰金表款以大馬士革鑲嵌法打造多種金屬對比色彩堆疊的表盤背景，龍鱗上的黃K金Monogram Flower圖案薄片嵌飾，在黑色琺瑯背景的襯托下熠熠生輝，最後以紅玉髓為龍點睛。

Vivienne巧扮太空人 櫻花妹 俏皮可愛

Tambour Slim Vivienne跳時腕表櫻花款。（圖／路易威登提供） Tambour Slim Vivienne跳時腕表太空人款。（圖／路易威登提供）

2017年首次亮相的Vivienne，旋即成為路易威登吉祥物，並於2020年開始出現在腕表上。全新Tambour Slim Vivienne Jumping Hours櫻花款和Tambour Slim Vivienne Jumping Hours太空人款白K金鑲鑽腕表，搭載的LV 180跳時機芯採用交替顯示的兩個獨立視窗和幾乎隱形的分針彰顯表盤特色。

櫻花款以砂磨珍珠拋光組成的「全像字母圖案」技術打造在粉紅色珍珠母貝表盤上綻放的虹彩色Monogram Flower，Vivienne身著和服，手持陽傘和扇子，透過交替顯示花朵或小時的兩個視窗顯示時間。太空人Vivienne的銀河太空結合藍色珍珠母貝與砂金石，置身微縮彩繪火箭與行星以及Monogram Flower鑽石星座中，身穿手工精細描繪之紅、黑相間的太空衣，頭髮上鑲滿了雪花鑲鑽石，俏皮可愛。