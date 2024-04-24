2024 SWATCH新系列 夏卡爾、馬諦斯...7名畫戴著走

SWATCH Art Peace Hotel的CEO Carlo Giordanetti。（圖／SWATCH提供）

夏卡爾的「藍色馬戲團」、馬諦斯的「蝸牛」、透納的「落日」…，這些經典畫作要看真跡、需要跑一趟倫敦，但SWATCH最新Art Journey系列，讓大家輕鬆收藏這七幅世界名畫。有什麼比這個更好的living with art的方式呢？

SWATCH Art Peace Hotel CEO Carlo專訪

透納的「緋紅落日」，透納擅長描寫大自然的光影、天空、色彩的瞬息變化。SWATCH將整支表幻化成落日餘暉，還以「日曆輪」增加表面色彩的週期變化。（圖／SWATCH提供） 米羅的「月光下的女人與鳥」，「超現實主義」的米羅，星星、月亮、眼睛、女性、鳥類，構成了他的宇宙學與美學。畫作的各種元素群聚在表款上，時標用白色點出。（圖／SWATCH提供）

SWATCH的管理階層跟品牌個性很一致：充滿活力、幽默感、正能量。品牌負責藝術領域的SWATCH Art Peace Hotel CEO Carlo Giordanetti就是典型代表。出生於義大利 的Carlo從年輕就跟SWATCH一起成長，光頭、大眼鏡、招牌笑容與風趣的言談，本身幾乎就是品牌代言人。

首先詢問為何今年會選擇泰特美術館 合作？

「因為我們彼此擁有很多共同的信仰與特質」，Carlo解釋，第一心胸非常開放，第二非常多元，泰特在英國有四個分館、各有館藏與特色。第三是擁有Tate Modern Lates （泰特之夜）的合作機會，每個月底周五營業結束後的晚上，開放出美術館空間，免費歡迎所有年輕人來同樂，現場有不同的DJ播歌、有電影放映、有藝術座談、有工作坊、有演出…，上萬人擠進這個藝術空間，「瞧，這是多麼SWATCH的時刻！」當然更重要的是，泰特擁有非常多的大師藝術傑作可以入表，比方：馬諦斯、夏卡爾、米羅。

選哪一張畫都是您決定的？

「我和我的團隊，很有趣的是，SWATCH有自己的許願清單，美術館館方也有自己的許願清單，所以最後的結果都是彼此觀點磨合出來的，這也是有意思的地方，融合了兩造的想法」。

這次系列最喜歡的是哪一支？

雷捷的「捧花的兩個女人」，法國畫家雷捷將黑白線條與三原色為主的色彩分離後重組，形成他的獨有風格。手表表體繽紛多彩，指針更是紅、黃、綠三種不同顏色。（圖／SWATCH提供） 巴恩斯—格雷厄姆的「粉紅上的橘與紅」，二十世紀最重要的英國藝術家之一的巴恩斯－格雷厄姆，擅長抽象作品，顏色也都大膽強烈，在在反映了她對生活的感受。表款同樣呈現活潑亮麗的愉悅感。（圖／SWATCH提供）

Carlo說首先是巴恩斯－格雷厄姆的「粉紅上的橘與紅」，「顏色和能量非常SWATCH」。還有雷捷的「捧花的兩個女人」，「因為把畫作改到表款上轉換得極好。戴上它、這兩個女人都會一起注視你。而且幾乎可以搭配所有衣服」。

這次設計上最困難的是哪一支？

馬諦斯的「蝸牛」，這是馬諦斯晚年的剪紙拼貼畫，色彩大膽奔放，抽象中能有具象蝸牛殼的螺旋。表款活潑歡樂，色塊散布在透明表帶與表面上。（圖／SWATCH提供）

答案是馬諦斯的「蝸牛」，因為馬諦斯的後代家屬完全不允許他的畫作有任何的更動，所以SWATCH設計團隊使盡九牛二虎之力才取得家屬同意，他撫觸著透明感的色塊表帶，這種手法已成為新的設計語彙，Carlo認為有挑戰也才有趣，否則豈不是像印明信片這麼直白無趣。「這是最困難的一款，也是最有收穫的一款」。

SWATCH去年全球業績非常好，Carlo說和OMEGA聯名的登月表是最大功臣，近日也宣布推出聯名的白色「月相腕表」，上頭還有Snoopy圖案，再次掀起排隊熱潮。這也證明了SWATCH從不設限，任何概念與設計都是有可能的。同時喚起很多消費者收藏手表的樂趣，「當然收藏所有的SWATCH有點難度，至少可以從Art Journey系列開始」。

夏卡爾的「藍色馬戲團」，夏卡爾一直在色彩中嬉戲。馬戲團成為他一生中的靈感來源。藍色的表體相當傳神地呈現出馬戲團的景象，黃白色的月亮和眼睛平衡地置於指針的兩端。（圖／SWATCH提供）

Carlo也分析SWATCH品牌的核心價值，首先是不斷進化，保持正面積極的態度。其次，SWATCH是希望讓民眾輕鬆享受生活的品牌，不想太沉重或太負面。第三SWATCH等於創新，材料、技術，甚至有時只是做事的方式，背後都有一個創新的過程。第四是「瑞士製造」，這就是品質最佳保證。

那下一趟的Art Journey會航向哪裡？「我們決定了，但現在不能說。下次發表會的時候，你們就知道了」。