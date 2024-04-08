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寶格麗再破世界紀錄 新表僅厚1.7毫米還拿天文台認證

記者孫曼／即時報導
新款Octo Finissimo Ultra不僅為史上最纖薄的機械腕表，更是最薄的COSC瑞士天文台認證腕表。（寶格麗提供）
新款Octo Finissimo Ultra不僅為史上最纖薄的機械腕表，更是最薄的COSC瑞士天文台認證腕表。（寶格麗提供）

義大利品牌寶格麗（BVLGARI）日前發表春季新品，並以厚度僅1.70毫米的Octo Finissimo Ultra COSC超薄瑞士天文台認證腕表，第九度寫下超薄世界紀錄。同時，品牌也一次推出多款新穎Octo Finissimo Tourbillon陀飛輪腕表，體現時尚風格與超薄技藝。女表部分，寶格麗經典象徵Serpenti Tubogas蛇形珠寶腕表，首度攜手建築大師安藤忠雄推出聯名之作，自然光彩作為主題，演繹四季之美。

Octo Finissimo是寶格麗展現超薄設計與工藝技術的舞台。2022年品牌成功推出厚度僅1.80毫米的Octo Finissimo Ultra，寫下機械錶的超薄新紀錄。兩年後，持續跨越極限的寶格麗研發部門攜手複雜機械專家Concepto，進一步開發出僅1.70 毫米的Octo Finissimo Ultra COSC超薄瑞士天文台認證腕表，不僅更減少了0.1毫米的厚度，還在精準度與功能上推進，成為史上最纖薄的吸震防磁機械腕表與最薄的COSC瑞士天文台認證腕表。打破自己紀錄的同時，寶格麗也同時推出全新鉑金材質的Octo Finissimo Ultra Platinum超薄鉑金腕表，搭載BVL 180自製機芯，厚度僅1.80毫米，全球限量推出20只。

本季新作中另一大亮點是曾兩度與寶格麗合作推出Octo Finissimo聯名表款的建築大師安藤忠雄，本次則是與寶格麗攜手重新雕琢另一款品牌經典Serpenti Tubogas系列。一系列共4款設計，以綠色砂金石、虎眼石、白色與粉色珠母貝的細工鑲嵌表盤，展現森林四季更迭之美。該系列表款將逐季推出對應的限量設計直至2025春季。

寶格麗同時發表的還有一系列Octo Finissimo Tourbillon 陀飛輪腕表，包括玫瑰金與鈦金屬兩款搭載BVL 268SK 自製手上鍊陀飛輪機芯的Octo Finissimo Tourbillon Manuel，以及以鉑金表殼搭配藍色微噴砂處理表盤的Octo Finissimo Tourbillon Automatic 自動陀飛輪腕表。走都會時尚路線的Octo Roma，則推出以100%純黑DLC鍍膜精鋼打造的大三針與計時腕表，為日常穿戴增添全新選擇。

Serpenti Tubogas系列迎來首次創意合作，攜手日本建築巨匠安藤忠雄。...
Serpenti Tubogas系列迎來首次創意合作，攜手日本建築巨匠安藤忠雄。（寶格麗提供）
Octo Finissimo Ultra Platinum超薄鉑金腕表搭載BVL...
Octo Finissimo Ultra Platinum超薄鉑金腕表搭載BVL 180自製機芯，以僅1.80毫米纖薄之姿，位居鉑金腕錶之冠，全球限量推出20只。（寶格麗提供）
新款Octo Finissimo Ultra不僅為史上最纖薄的機械腕表，更是最薄...
新款Octo Finissimo Ultra不僅為史上最纖薄的機械腕表，更是最薄的COSC瑞士天文台認證腕表。（寶格麗提供）
Octo Roma Automatic Steel DLC自動腕表。（寶格麗提供...
Octo Roma Automatic Steel DLC自動腕表。（寶格麗提供）
Serpenti Tubogas安藤安藤忠雄限量腕表。（寶格麗提供）
Serpenti Tubogas安藤安藤忠雄限量腕表。（寶格麗提供）
Octo Finissimo Tourbillon Automatic自動陀飛輪...
Octo Finissimo Tourbillon Automatic自動陀飛輪腕表。（寶格麗提供）

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