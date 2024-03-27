我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷名人謝凱婷也遇過貴婦奈奈募資 嚇到想跳車

紅麴保健食品吃不到3個月 男子腎功能惡化如80多歲老人

香奈兒精典包款首破1萬歐元大關 漲幅6.2%

編譯盧思綸／即時報導
全球著名時尚品牌香奈兒經典口蓋包在巴黎售價從9,700歐元漲到10,300歐元，漲幅約6.2%，這是小香包在巴黎首度突破萬元大關，凸顯奢侈品業者不畏需求下滑仍勇敢抬高價格。（路透社）
全球著名時尚品牌香奈兒經典口蓋包在巴黎售價從9,700歐元漲到10,300歐元，漲幅約6.2%，這是小香包在巴黎首度突破萬元大關，凸顯奢侈品業者不畏需求下滑仍勇敢抬高價格。（路透社）

彭博資訊報導，全球著名時尚品牌香奈兒（CHANEL）經典口蓋包中型款在巴黎售價從9,700歐元（約10,498美元）漲到10,300歐元（約11,148美元），漲幅約6.2%，這是小香包在巴黎首度突破萬元大關，凸顯奢侈品業者不畏需求下滑仍勇敢抬高價格。

巴黎作為時尚之都是國際觀光客血拚頭號目標，尤其在退稅優惠下，品牌在巴黎的售價尤其受到高度關注。

香奈兒發言人27日向彭博資訊表示：「香奈兒是根據成本價格調整售價。原物料價格和生產成本在過去一年不斷上漲，導致我們調整精品店價格」。

發言人也說，「新售價從2024年3月27日起生效，以歐元計算的平均漲幅約6%」，而為了限制不同市場的主要價格差距，漲幅可能略有不同。

香奈兒通常會在每年3月和9月重新審核產品價格，去年9月在中國、日本和澳洲等地的漲幅介於6%到8%。

高級奢侈品素來擁有強大的定價權，也就是說可以在不流失顧客的情況下提高價格。但在過去一年裡，越來越多跡象顯示，購買入門款奢侈品的消費已經有所抑制。

至於香奈兒主要客群是超級好野人，儘管整體需求放緩，頂級顧客仍保有彈性消費能力。

澳洲 退稅 觀光

上一則

他活了近70年發現與妹妹毫無血緣 追查才知醫院鬧烏龍

下一則

才開賣新航線突然片面退款 亞航道歉曝原因

延伸閱讀

法校長依法要學生摘頭巾遭死亡威脅 決定辭職引社會憤慨

法校長依法要學生摘頭巾遭死亡威脅 決定辭職引社會憤慨
秋冬巴黎時裝周 香奈兒回到「杜維埃」歷史場景重現

秋冬巴黎時裝周 香奈兒回到「杜維埃」歷史場景重現
名人堂之子、寂寞大神領軍 美奧運3x3名單出爐

名人堂之子、寂寞大神領軍 美奧運3x3名單出爐
巴黎奧運資安商源訊虧損甚鉅 矢言確保賽事不受影響

巴黎奧運資安商源訊虧損甚鉅 矢言確保賽事不受影響

熱門新聞

3月底四生肖鴻運當頭，有望發橫財、中大獎。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Julia Avamotive）

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

2024-03-25 19:32
有些人在外面熱情開朗，在家卻一點小事就對家人大發雷霆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

2024-03-21 20:50
三星座在4月份上旬會「雙喜臨門」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Quang Anh Ha Nguyen）

3星座開心到飛 4月上旬雙喜臨門、事業狂升

2024-03-23 00:23
空服員透露，機上有些地方可能會進行清理，但永遠不會「清潔」；示意圖。（取材自pexels.com@Rafael Rodrigues）

機艙最髒地方就在你前方 空姐揭「超噁內幕」勸千萬別碰

2024-03-25 00:53
(取材自NOW健康)

3行為恐讓狗狗不快樂又短命 醫提養狗必知注意事項

2024-03-23 01:45
四生肖在四月能走上成功道路，貴人如雲來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

2024-03-27 19:10

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅