香奈兒精典包款首破1萬歐元大關 漲幅6.2%

全球著名時尚品牌香奈兒經典口蓋包在巴黎售價從9,700歐元漲到10,300歐元，漲幅約6.2%，這是小香包在巴黎首度突破萬元大關，凸顯奢侈品業者不畏需求下滑仍勇敢抬高價格。（路透社）

彭博資訊報導，全球著名時尚品牌香奈兒（CHANEL）經典口蓋包中型款在巴黎售價從9,700歐元（約10,498美元）漲到10,300歐元（約11,148美元），漲幅約6.2%，這是小香包在巴黎首度突破萬元大關，凸顯奢侈品業者不畏需求下滑仍勇敢抬高價格。

巴黎作為時尚之都是國際觀光 客血拚頭號目標，尤其在退稅 優惠下，品牌在巴黎的售價尤其受到高度關注。

香奈兒發言人27日向彭博資訊表示：「香奈兒是根據成本價格調整售價。原物料價格和生產成本在過去一年不斷上漲，導致我們調整精品店價格」。

發言人也說，「新售價從2024年3月27日起生效，以歐元計算的平均漲幅約6%」，而為了限制不同市場的主要價格差距，漲幅可能略有不同。

香奈兒通常會在每年3月和9月重新審核產品價格，去年9月在中國、日本和澳洲 等地的漲幅介於6%到8%。

高級奢侈品素來擁有強大的定價權，也就是說可以在不流失顧客的情況下提高價格。但在過去一年裡，越來越多跡象顯示，購買入門款奢侈品的消費已經有所抑制。

至於香奈兒主要客群是超級好野人，儘管整體需求放緩，頂級顧客仍保有彈性消費能力。