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愛馬仕配貨在加州被告 執業律師：在香港不算違規

中通社／香港23日電
法國奢侈品公司愛馬仕（Hermes）在加州被起訴，遭控只允許有「足夠購買紀錄」 的顧客購買其知名的柏金包。（路透）
法國奢侈品公司愛馬仕（Hermes）在加州被起訴，遭控只允許有「足夠購買紀錄」 的顧客購買其知名的柏金包。（路透）

渴望擁有限量柏金包的時尚達人正在美國加州控告奢侈品牌愛馬仕（Hermès），因為愛馬仕告訴他們，要想買這款人氣手工包，得先買些其他商品「搭配」才行。在談及市場上奢侈品的「配貨」行為時，香港執業大律師陸偉雄表示，此類「配貨」行為在香港不屬於違法行為。

據法新社報導，加州的這起集體訴訟指控，潛在顧客必須砸下數以萬計美元購買圍巾、鞋子和皮帶，才有機會買到超人氣的柏金包。其中一名原告表示，她2022年詢問愛馬仕能不能買個柏金包，對方卻跟她說，「特製包要留給一直支持我們生意的客戶」。另一名原告去年也想買一只柏金包，「但銷售人員建議購買附加產品，才有可能買到柏金包」。

香港不少城中名人亦鍾情愛馬仕。但有知情人士爆料，為成功入手心頭好，有貴為VIP級別的名人買手袋也需要花費大量金錢「配貨」。每一款愛馬仕手袋配貨比率各有不同，最基本是「1：1」。

對此，香港執業大律師陸偉雄表示，「一般來說，市場上所有買賣都是自由達成。簡單而言，法律沒有規管這些（配貨）條款，當然其中的條款絕不能淩駕於法律之上。」陸偉雄指，就目前而言，「配貨」行為屬於品牌方銷售的一種形式，現時在香港沒有違規。「這種方式市民大眾是否接受，則另當別論，這個屬於商業道德的問題。」因此除了商業道德，現時在法律層面，很難界定愛馬仕等奢侈品牌需要「配貨」才能買到指定商品的消費規則屬違法。

雖然愛馬仕方面曾公開回應「從未有這樣的規定，也沒有配貨的說法」。因為「配貨」不存在白紙黑字合同，若遇商家搭售行為，消費者想要舉證維權是否較為困難？陸偉雄表示，很多方法可以舉證，倘若購物時有同行者，陪同人士可做人證；有些消費者還會錄音、拍攝整個交易過程，日後即使沒有白紙黑字的文件支撐，有人證或是錄音、錄影都可以作為一定的依據進行維權。 

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