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瑞典藥妝龍頭禁賣抗老產品給15歲以下 憂影響兒童健康

編譯盧思綸／即時報導
瑞典連鎖藥妝龍頭Apotek Hjärtat宣布，禁賣含特定成分的抗老產品給未滿15歲消費者，除非取得家長同意或患有相關皮膚問題。示意圖。（報系資料照）
瑞典連鎖藥妝龍頭Apotek Hjärtat宣布，禁賣含特定成分的抗老產品給未滿15歲消費者，除非取得家長同意或患有相關皮膚問題。示意圖。（報系資料照）

英國衛報報導，隨著短影音平台崛起，歐美多國兒童紛紛仿效小孩網紅在社群展示化妝和護膚技巧，引發專家憂心超齡彩妝及保養品恐傷害未成年女童健康，對此瑞典連鎖藥妝龍頭Apotek Hjärtat宣布，禁賣含特定成分的抗老產品給未滿15歲消費者，除非取得家長同意或患有相關皮膚問題。

在瑞典擁有390家藥妝店的Apotek Hjärtat宣布，以後未滿15歲消費者須取得家長同意或患有相關皮膚問題才能購買「精華護膚品」（指含有果酸、水楊酸、維他命A、維他命C和酵素去角質等成分產品）。

近來有報導指出，在社群媒體的推波助瀾下，13歲以下瑞典兒童掀起一股護膚熱潮，一家美妝連鎖業者向瑞典廣播公司透露，店內2到4成顧客年齡低於13歲。

傳聞歐洲越來越多小孩受到短影音社群TikTok影響，開始使用昂貴的抗老保養品打造「逆齡」肌，英國更出現年僅10歲便追求青春塑顏的案例。

專家擔心超齡護膚熱潮可能對小孩皮膚造成傷害，同時憂心兒童沉迷於避免衰老的心理影響。

Apotek Hjärtat總藥劑師斯沃博（Annika Svedberg）表示，「精華護膚品的目的是除皺，讓肌膚更平滑，小孩並不需要」，「如果兒童患有異位性皮膚炎，某些產品可能還會導致狀況惡化或重新出現」。

她補充，限齡禁賣令有助於業者和兒童及家長「根據需求而非理想」針對健康保養展開交流。

瑞典 社群媒體 TikTok

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