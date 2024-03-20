秋冬流線身段 愛馬仕帥氣女騎士 活力奔馳

愛馬仕本季秀場以澆灌大雨作為伸展台背景。（圖／愛馬仕提供）

馬術，始終是愛馬仕（Hermès）的永恆命題；顯然，今日的騎士騎乘的不僅是馬，還有機車。2024-2025秋冬巴黎時裝周期間，愛馬仕於巴黎共和國衛隊發表的女裝大秀，刻畫了一位當代都會女騎士的多種樣貌。模特兒在大雨淋漓的伸展台上魚貫而出，猶如城市裡雨水濕滑的街道，而品牌最負盛名的皮革工藝，則為本季各種便於行動且層層堆疊的服飾，注入俐落帥氣又高貴的氣息。

貼合身型的各種針織與皮革單品堆疊出本季的率性。（圖／愛馬仕提供） 各種便於調整的拉鍊設計，既是裝飾也具有功能。（圖／愛馬仕提供）

這季的色調如同充滿活力的調色板，在雨中強烈奪目：土褐色、墨黑色、奶油米黃、大象灰，到沉穩暗紅色，以馬術夾克的輪廓勾勒出流線身型，抵禦寒冷和潮濕。乾淨的剪裁、短拉鍊、寬馬鐙皮帶和菱形圖案等設計細節，幾乎貫穿每件單品，在兼顧多功能設計的同時，展現品牌傳承百年的手工藝：由圍巾縫製而成的縮褶高腰洋裝，馬褲改造成緊身皮褲，馬鞍墊變成了絎縫機車皮夾克，毛毯外套展開後變成了真正的毛毯。

愛馬仕2024-2025秋冬女裝系列以當代騎士為主角。（圖／愛馬仕提供） 緊身長褲讓人想起騎馬的褲裝，勾勒出現代騎士的形貌。（圖／愛馬仕提供）

時尚、有彈性的皮革、堅實硬挺的斜紋布、柔軟的喀什米爾羊絨和燈芯絨堆疊，柔軟貼合身型的針織和有挺度的皮革互相搭配，彈性的合身的長褲和膝下高度的長靴，讓人想起馬術或摩托車騎士帥氣奔馳的姿態。不多的裙裝窄而合身，以鉛筆裙為主，但饒富彈性的布料和恰到好處的開衩與拉鍊的設計，賦予女性靈動自如的活動度。廓形合身的大衣、雙排扣、高腰的剪裁、喇叭或九分褲，以及擁有拉繩等運動元素細節的風衣，都是便於行動的縝密細節。

不羈的靴型以拉鍊細節增添活動度。（圖／愛馬仕提供） 鉛筆窄裙為本季主要的裙裝線條，透過開衩與拉鍊增添活動感。（圖／愛馬仕提供） 高腰線為主要輪廓，鮮明的奶油米黃色為本季的騎士主題點亮色度。（圖／愛馬仕提供） 皮革材質被廣泛地運用在各種單品上。（圖／愛馬仕提供）