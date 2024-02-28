「紅上加紅」梅姨巧搭Prada走紅毯 娜塔莉波曼紅玫瑰穿上身
紅色總帶來熱情、自信、豐沛的聯想，紅色也不時成為紅毯、派對上的常見色彩，但如何巧妙拿捏？近日便有安雅泰勒喬伊（Anya Taylor Joy）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）與「梅姨」梅莉史翠普（Mary Louise "Meryl" Streep）分別以紅色造型、各展獨特風采。
日前為新片《五月的你，十二月的她》（May December）出席第39屆美國電影獨立精神獎（Film Independent Spirit Awards）的娜塔莉波曼，一身紅色玫瑰洋裝出自法國時尚品牌BALMAIN之手，其靈感來自創辦設計師Pierre Balmain對玫瑰的熱愛，原本為2024春夏新裝兩套不同造型的上衣和短裙，但為娜塔莉波曼同時混搭，其服裝結構並有手工皮革形塑的玫瑰花苞花瓣，加上娜塔莉波曼的迷人笑容，似有花香撲鼻、蝴蝶自來。
「梅姨」梅莉史翠普則是在出席美國演員公會獎（Screen Actors Guild Awards / SAG）時穿上一身酒紅色的Prada連身洋裝。當晚活動除了與愛蜜莉布朗（Emily Blunt）、「小安」安海瑟薇（Anne Hathaway）合體，重現「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada）電影的經典人物組合，「梅姨」身上具墊肩結構、席地的Prada長洋裝表面並有漩渦狀的手工刺繡，搭配銀色手拿包後，煥發著隨時間歷練更顯沈澱的天后知性魅力。
近日新片「沙丘2」（Dune：Part Two）正熱映的「精靈系」女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor Joy），則在出席紐約首映宣傳時穿上外黑、內金的雙層結構洋裝，該洋裝是由John Galliano為Margiela設計的2024年Artisanal高級訂製服系列，安雅泰勒喬伊腳上則是一款Christian Louboutin與Maison Margiela合作的柑橘紅色天鵝絨Tabi高跟鞋，天鵝絨原本就帶來貴氣的聯想，加上柑橘紅色的鮮豔，讓她每踏一步都讓人為之驚艷，也似邁向一條未來的天后大道。
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