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老虎伍茲創服飾品牌「Sun Day Red」 正符合他打球形象

編譯中心／綜合外電
高爾夫球傳奇名將老虎伍茲在1月結束和Nike的長期代言協議後，已找到新夥伴。（美聯社）
高爾夫球傳奇名將老虎伍茲在1月結束和Nike的長期代言協議後，已找到新夥伴。（美聯社）

美國高爾夫球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）在1月結束和Nike的長期代言協議後，已找到新夥伴，將與TaylorMade合作推出新的服飾品牌：Sun Day Red。這個品牌的名稱，正符合他常穿著紅色衣服在艷陽天下打球的形象。

48歲的老虎伍茲已和TaylorMade簽署協議，將成立新的服飾品牌Sun Day Red，產品預定5月亮相，但財務條件並未揭露。Sun Day Red的網站顯示，該品牌初期將只在美國和加拿大市場透過線上銷售，未來計劃納入女裝與童裝風格，以及鞋類產品。

老虎伍茲在12日在加州發表這個品牌的活動上開玩笑地說：「它（該品牌服飾）不會幫助你把球打得更遠，但能讓你比現在更好看。」

老虎伍茲是過去25年來最成功的高球運動員，拿下15座四大賽金盃，即便過去十年來生涯發展因傷放慢。

一個月前，老虎伍茲才剛結束和Nike的27年代言協議。過去在高球世界裡，Nike幾十年來一直都是老虎伍茲的代名詞，他會穿著幸運色紅色的Nike夾克征戰大滿貫賽。

Nike在1996年根據老虎伍茲首度踏入職業高壇的形象，推出「Hello World」的商業廣告，2000年，老虎伍茲和Nike簽下五年代言合約，價值推估為8500萬美元，成為當時金額最高的代言合約。即便老虎伍茲在近15年前爆出性醜聞，促使Gatorade和AT&T等贊助商離去，Nike依然不離不棄。

但多年來，Nike已縮減對高球的投資，2016年宣布退出高球裝備事業，停止銷售球桿、高爾夫球及球袋。

2021年被南韓私募股權業者Centroid投資合夥公司買下的TaylorMade，則押注老虎伍茲仍有行銷魅力。老虎伍茲和TaylorMade關係能回溯到2017年，當時雙方簽署高球裝備協議，讓他用該品牌的一號木桿等球桿打球。

TaylorMade執行長艾貝勒斯表示，老虎伍茲的Sun Day Red品牌包含有單獨總部與員工的全新公司，主要聚焦於發展該品牌，TaylorMade也不會影響這個品牌，老虎伍茲的Sun Day Red獨立於TaylorMade之外。

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