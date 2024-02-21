我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

寶格麗「光陰如金」腕表3系列 LVMH表展爭輝

文／記者孫曼
指揮家Lorenzo Viotti配戴BULGARI OCTO FINISSIMO S緞面拋光精鋼自動腕表，為寶格麗腕表代言。（圖／寶格麗提供）
指揮家Lorenzo Viotti配戴BULGARI OCTO FINISSIMO S緞面拋光精鋼自動腕表，為寶格麗腕表代言。（圖／寶格麗提供）

LVMH WATCH WEEK表展日前於邁阿密登場，精品集團LVMH旗下的製表品牌紛紛發表今年度第一波新作。寶格麗（BVLGARI）以「光陰如金」為題，為旗下深受歡迎的經典系列Bulgari Bulgari、Lucea珠寶女表、以及Octo Finissimo超薄男表推出新作，並發表了官方授權鐘表品牌書《Beyond Time》詳述品牌在製表領域的精采歷程。

1、Bulgari Bulgari 

寶格麗BULGARI BULGARI黃K金腕表。（圖／寶格麗提供）
寶格麗BULGARI BULGARI黃K金腕表。（圖／寶格麗提供）

BULGARI BULGARI玫瑰金腕表。（圖／寶格麗提供）
BULGARI BULGARI玫瑰金腕表。（圖／寶格麗提供）

即將迎接50周年的經典Bulgari Bulgari系列，是瑞士傳奇鐘表大師Gérald Genta為品牌打造的作品，彷彿古幣上鐫刻的古羅馬君王名號，在表圈上鐫刻了品牌名字共14個字母。新作選用珍貴雋永的黃金或玫瑰金製作，採用具有復古魅力的26毫米及當代中性的38毫米兩種尺寸，黃K金款配襯黑色表盤，玫瑰金款則搭配銀白色表盤，以展現當代魅力。

寶格麗BULGARI BULGARI玫瑰金腕表。（圖／寶格麗提供）
寶格麗BULGARI BULGARI玫瑰金腕表。（圖／寶格麗提供）

事實上，Bulgari Bulgari在1975年問世時名為Bulgari Roma，這款18克拉黃金腕表最初是送給品牌頂級客戶的禮物，因太受歡迎而在2019年時復刻回歸。比照原版Bulgari Bulgari以純粹美學呈現品牌基因，新作選用黃金材質搭配黑色表盤，形成呼應1975年初代表款的強烈對比，並比照原版將幾何造型表耳延伸到黑色鱷魚皮表帶，因此也特別彰顯12點和6點鐘的鍍金阿拉伯數字及加長的柱狀時標。玫瑰金表殼款則以鍍銀霧面蛋白石表盤，呈現更柔和的極簡美學魅力。

2、Lucea 7款新作

寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴BULGARI LUCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與...
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴BULGARI LUCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。（圖／寶格麗提供）
寶格麗BULGARI LUCEA白色珍珠母貝面盤精鋼腕表。（圖／寶格麗提供）
寶格麗BULGARI LUCEA白色珍珠母貝面盤精鋼腕表。（圖／寶格麗提供）

而今年適逢上市10周年紀念的Lucea系列，共發表7款新作，主要在金屬表殼的升級與表鍊的設計細節經重新構思：V形鍊結輪廓強調幾何形狀，擁抱對稱曲線以營造獨特個性，使得新作外觀一如同品牌標誌性Serpenti系列散發性感魅力，同時又揉入如同Octo Finissimo流暢表鍊的服貼與靈活度，配戴起來完全能體現當代女性的自信魅力。

BULGARI LUCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。（圖／寶格麗提供）
BULGARI LUCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。（圖／寶格麗提供）
BULGARI LUCEA綠色珍珠母貝面盤精鋼腕表。（圖／寶格麗提供）
BULGARI LUCEA綠色珍珠母貝面盤精鋼腕表。（圖／寶格麗提供）

新品中33毫米尺寸款為機械機芯，28毫米款則搭載石英機芯，簡約質感的精鋼表款提供白色或綠色珍珠母貝面盤的選擇，而半金雙色腕表則採拋光用玫瑰金或精鋼材質交替呈現，配鑲鑽表圈。不論是珍珠母貝或孔雀石表盤，均經人手工藝細心裝飾：白色與綠色的珍珠母貝嵌花（Intarsio）工藝，以來自大海的原生虹光，為表盤組裝出飽含立體褶皺的太陽放射紋路。孔雀石款則選用升級再造的孔雀石細片組成細工鑲嵌表盤，表現出60年代對彩色寶石的復古氣息，每一片礦石都呈現出精挑細選的色彩鮮明度及紋理表現力。

3、Octo Finissimo

BULGARI OCTO FINISSIMO TUSCAN COPPER自動腕表...
BULGARI OCTO FINISSIMO TUSCAN COPPER自動腕表。（圖／寶格麗提供）

2014年，寶格麗Octo Finissimo Tourbillon為一個絕無僅有的時代揭開序幕：連續8年，Octo Finissimo系列顛覆了製表規範和傳統，結合義式美學外型與超越時代的先進技術，屢屢締造超薄世界紀錄。如今，Octo Finissimo以其傲人的經典特徵開始結合不同以往的元素，例如本次推出的Octo Finissimo Automatic自動腕表，便以黃金鑄造擁有58個切面的表殼，呼應寶格麗在1930年代末期推出第一款裝飾藝術風格腕表，搭載2017年締造超薄自動腕表紀錄的BVL 138自動機械機芯，搭配寶格麗招牌藍色太陽放射紋表盤，以創新概念詮釋不朽美學。

精鋼版本的Octo Finissimo Tuscan Copper ，採用同名金屬色調Tuscan Copper打磨紫銅色太陽紋表盤，金屬紫銅色的表盤呈現出深植創作核心的義大利基因，令人聯想起風格主義派 （Mannerist）大膽挑戰常規、揚棄文藝復興時期沉靜色系的顛覆性手法，巧妙為當代表款注入16世紀藝術美學，是流線且優雅的外型結合先進技術高級製表典範。

義大利 字母

上一則

韓媒：蘋果最快2026年推折疊手機 首年想賣5000萬支

下一則

馬雲妻子傳「掃貨」新加坡老宅 砸3700萬一口氣買三棟

延伸閱讀

全球規模上看300億元 LVMH強攻精品手表市場

全球規模上看300億元 LVMH強攻精品手表市場
中國遊客海外遊捨遠求近 巴黎紐約大歎、亞洲幾國小樂

中國遊客海外遊捨遠求近 巴黎紐約大歎、亞洲幾國小樂
洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶

洛城兩悍匪抱摔受害人 暴力砸頭扯下腕錶
昌興展銷 蕭邦龍年蒔繪腕錶

昌興展銷 蕭邦龍年蒔繪腕錶

熱門新聞

《搜狐》指出，大年初五（2月14日）開始直到25日，四生肖橫財天降。聯合報系資料照

初五起4生肖橫財爆發 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢

2024-02-13 18:00
射手座在事業上有貴人相助。（取材自Unsplash＠Antonio Janeski）

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

2024-02-15 00:51
雨水節氣易有濕邪蓄積體內，命理師楊登嵙建議民眾，可飲用菊花茶等防風祛濕的飲品。(本報資料照片)

節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火

2024-02-18 19:34
姚沁蕾（右）與外婆、媽媽葉莉（左）出外，姚沁蕾身高似乎已190公分。（取材自微博）

差不多1米9了？姚明13歲女兒身高又衝上熱搜

2024-02-15 19:05
達美航空傳出離譜意外，一名經濟艙女乘客搭機半途遇到大量蛆蟲「如雨而下」掉到頭上，甚至爬滿座位瘋狂蠕動，最終班機被迫返航。（取材自X平台）

蟲蟲危「機」 她搭達美半途蛆如雨下 爬滿座位蠕動噁到爆

2024-02-14 23:49
泰勒絲在本屆超級盃4小時8分鐘轉播中，總共出現了54秒。（路透）

別再說猛拍泰勒絲了 紐約郵報：她超級盃只出現54秒

2024-02-14 01:40

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元