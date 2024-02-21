寶格麗「光陰如金」腕表3系列 LVMH表展爭輝

指揮家Lorenzo Viotti配戴BULGARI OCTO FINISSIMO S緞面拋光精鋼自動腕表，為寶格麗腕表代言。（圖／寶格麗提供）

LVMH WATCH WEEK表展日前於邁阿密登場，精品集團LVMH旗下的製表品牌紛紛發表今年度第一波新作。寶格麗（BVLGARI）以「光陰如金」為題，為旗下深受歡迎的經典系列Bulgari Bulgari、Lucea珠寶女表、以及Octo Finissimo超薄男表推出新作，並發表了官方授權鐘表品牌書《Beyond Time》詳述品牌在製表領域的精采歷程。

1、Bulgari Bulgari

寶格麗BULGARI BULGARI黃K金腕表。（圖／寶格麗提供）

BULGARI BULGARI玫瑰金腕表。（圖／寶格麗提供）

即將迎接50周年的經典Bulgari Bulgari系列，是瑞士傳奇鐘表大師Gérald Genta為品牌打造的作品，彷彿古幣上鐫刻的古羅馬君王名號，在表圈上鐫刻了品牌名字共14個字母 。新作選用珍貴雋永的黃金或玫瑰金製作，採用具有復古魅力的26毫米及當代中性的38毫米兩種尺寸，黃K金款配襯黑色表盤，玫瑰金款則搭配銀白色表盤，以展現當代魅力。

寶格麗BULGARI BULGARI玫瑰金腕表。（圖／寶格麗提供）

事實上，Bulgari Bulgari在1975年問世時名為Bulgari Roma，這款18克拉黃金腕表最初是送給品牌頂級客戶的禮物，因太受歡迎而在2019年時復刻回歸。比照原版Bulgari Bulgari以純粹美學呈現品牌基因，新作選用黃金材質搭配黑色表盤，形成呼應1975年初代表款的強烈對比，並比照原版將幾何造型表耳延伸到黑色鱷魚皮表帶，因此也特別彰顯12點和6點鐘的鍍金阿拉伯數字及加長的柱狀時標。玫瑰金表殼款則以鍍銀霧面蛋白石表盤，呈現更柔和的極簡美學魅力。

2、Lucea 7款新作

寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴BULGARI LUCEA白色珍珠母貝面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。（圖／寶格麗提供） 寶格麗BULGARI LUCEA白色珍珠母貝面盤精鋼腕表。（圖／寶格麗提供）

而今年適逢上市10周年紀念的Lucea系列，共發表7款新作，主要在金屬表殼的升級與表鍊的設計細節經重新構思：V形鍊結輪廓強調幾何形狀，擁抱對稱曲線以營造獨特個性，使得新作外觀一如同品牌標誌性Serpenti系列散發性感魅力，同時又揉入如同Octo Finissimo流暢表鍊的服貼與靈活度，配戴起來完全能體現當代女性的自信魅力。

BULGARI LUCEA綠色孔雀石面盤精鋼與玫瑰金鑲鑽腕表。（圖／寶格麗提供） BULGARI LUCEA綠色珍珠母貝面盤精鋼腕表。（圖／寶格麗提供）

新品中33毫米尺寸款為機械機芯，28毫米款則搭載石英機芯，簡約質感的精鋼表款提供白色或綠色珍珠母貝面盤的選擇，而半金雙色腕表則採拋光用玫瑰金或精鋼材質交替呈現，配鑲鑽表圈。不論是珍珠母貝或孔雀石表盤，均經人手工藝細心裝飾：白色與綠色的珍珠母貝嵌花（Intarsio）工藝，以來自大海的原生虹光，為表盤組裝出飽含立體褶皺的太陽放射紋路。孔雀石款則選用升級再造的孔雀石細片組成細工鑲嵌表盤，表現出60年代對彩色寶石的復古氣息，每一片礦石都呈現出精挑細選的色彩鮮明度及紋理表現力。

3、Octo Finissimo

BULGARI OCTO FINISSIMO TUSCAN COPPER自動腕表。（圖／寶格麗提供）

2014年，寶格麗Octo Finissimo Tourbillon為一個絕無僅有的時代揭開序幕：連續8年，Octo Finissimo系列顛覆了製表規範和傳統，結合義式美學外型與超越時代的先進技術，屢屢締造超薄世界紀錄。如今，Octo Finissimo以其傲人的經典特徵開始結合不同以往的元素，例如本次推出的Octo Finissimo Automatic自動腕表，便以黃金鑄造擁有58個切面的表殼，呼應寶格麗在1930年代末期推出第一款裝飾藝術風格腕表，搭載2017年締造超薄自動腕表紀錄的BVL 138自動機械機芯，搭配寶格麗招牌藍色太陽放射紋表盤，以創新概念詮釋不朽美學。

精鋼版本的Octo Finissimo Tuscan Copper ，採用同名金屬色調Tuscan Copper打磨紫銅色太陽紋表盤，金屬紫銅色的表盤呈現出深植創作核心的義大利 基因，令人聯想起風格主義派 （Mannerist）大膽挑戰常規、揚棄文藝復興時期沉靜色系的顛覆性手法，巧妙為當代表款注入16世紀藝術美學，是流線且優雅的外型結合先進技術高級製表典範。