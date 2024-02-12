CHANEL春夏大秀 優雅芭蕾流露少女氣息

香奈兒2024春夏高級訂製服系列大秀「The Button」。（圖／香奈兒提供）

在服飾上，13世紀起出現在西服上的鈕扣，是一個用於固定或點綴服裝的物件，因為素材有無限可能，從木頭、珍珠母貝、金屬、皮革、織品、到高級珠寶或時裝珠寶，能兼具實用與裝飾美感，可大可小，深受身兼設計師及裁縫工匠的嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）珍視，因為這個簡單的小物件，服飾穿戴從此變得輕而易舉，女性得以擺脫一切行動上的束縛。鈕扣不僅是解放的象徵，這也是這一季香奈兒（CHANEL）2024春夏高級訂製服系列大秀的主題。

品牌大使暨優秀舞者瑪格麗特庫利為香奈兒2024春夏高級訂製服系列大秀開場。（圖／香奈兒提供）

裙襬與長袖垂墜羽毛，讓走動也如舞蹈般優雅生姿。（圖／香奈兒提供）

搭配著芭蕾舞緊身連衣與舞襪穿著的刺繡薄紗長禮服。（圖／香奈兒提供）

在18世紀末，鈕扣開始出現在女裝上，取代蕾絲與馬甲，為層次剪裁的服飾營造優雅氛圍，成為女性解放身體的象徵之一，而到了嘉柏麗香奈兒的手中，她更大膽與金匠和珠寶商合作，讓功能性的鈕扣同時成為高級珠寶或時裝珠寶，融合獅子、鍊帶、山茶花、珍珠、彗星和太陽等她所鍾愛的象徵符碼和幸運符，這次懸落於中央舞台上巨大的雙C logo鈕扣，更早在1950年代起便不斷出現在香奈兒的服飾上。

當然，鈕扣的功能不僅是連結與解開，還是重新扣起眾人和回憶的連繫—這正是這次由Kendrick Lamar、Dave Free和Mike Carson精心設計的場景概念。香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）之所以將鈕扣融入香奈兒2024春夏高級訂製服系列的主題，正是希望透過這個一眼即可辨識的香奈兒符碼，將這枚珠寶鈕扣帶進芭蕾與舞蹈的世界，在扣緊不同藝術領域的同時，也體現肢體的自由，表述動感與舞蹈。

粉色調的花朵圖案刺繡薄紗連身衣。（圖／香奈兒提供）

此系列以粉白及水彩色調為主軸。（圖／香奈兒提供）

「我經常思考著舞蹈，這是香奈兒很重要的主題。品牌與舞蹈機構、編舞家和舞者都有著緊密的連結，我們為芭蕾舞打造演出服裝。我試圖將身體的力量與優雅注入一系列飄逸雅致的作品中，結合薄紗、荷葉邊、褶飾和蕾絲等細節呈現。」維吉妮維婭解釋。展開大秀的一系列白色套裝，就搭配了緊身的舞襪，猶如芭蕾舞裝的柔軟薄紗包裹著模特兒的身軀、或是層疊成紗裙、或是隨著輕鬆的步伐與手的擺動恣意飄動。

接著，魚貫而出的，是一系列配著透視薄紗的直筒短裙、長禮服、連身褲和有著刺繡花紋褶飾的短版披肩、小蝴蝶領結、薄紗口袋裝飾、蕾絲腰帶、亮片、辮飾和花卉圖案。陽剛氣息的線條與身體的柔美巧妙協奏，在步步搖擺間呈現出極致女性化的一面，膝上長度的短裙，搭配舞襪或是薄紗褲管，細肩帶的洋裝則內襯著白色芭蕾舞緊身連衣，在綴滿大片花朵刺繡的外套下，紗布層層堆疊成舞裙，流露出優雅又十足當代的少女氣息。

整個系列粉白及水彩色調的視覺基調，深受俄羅斯 芭蕾舞團的Leon Bakst和Sergei Diaghilev所啟發，讓人想起一個世紀前香奈兒女士首次設計芭蕾舞裝的往事。如今，在維吉妮維婭的巧思下，連羽絨外套也垂墜上薄紗與連帽，融匯當代文化元素，配上黑色高跟鞋增添魅力。而穿上這系列服裝的人不必特地舞動，在行走之間任著布料的擺動，就自然地為空氣灌注了如風飄舞的自由氣息。

香奈兒品牌大使、摩洛哥夏洛特公主出席香奈兒2024春夏高級訂製服系列大秀。（圖／香奈兒提供）

「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒出席香奈兒2024春夏高級訂製服系列大秀。（圖／香奈兒提供）