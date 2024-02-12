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復古機械金表簡約又懷舊 RADO、MIDO、TITONI表款吸睛

記者釋俊哲／綜合報導
瑞士雷達表全新DiaStar鑽星系列創始型鏤空腕表。（圖／RADO提供）
瑞士雷達表全新DiaStar鑽星系列創始型鏤空腕表。（圖／RADO提供）

在復古潮流不斷襲來的現在，擁有一只表殼、表帶、面盤皆為金色的表款，雖不至於成為積累財富的投資，卻是復古造型的風格單品、值得入手。

以1962年問世原型「再出發」的雷達（RADO）DiaStar Original鑽星系列創始型鏤空腕表，具有厚實、一體成型的橢圓表表殼，存在的本身已經十足造型感；其機芯運用新一代、具有抗磁Nivachron™游絲的R808鏤空自動上鍊機芯，同時藍寶石水晶玻璃鏡面更帶有特殊的切割角度，十足硬派、非常懷舊。

Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕表。（圖／MIDO提供）
Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕表。（圖／MIDO提供）

美度（MIDO）的Multifort Powerwind先鋒系列傳承者腕表則是已經鋼PVD金色，讓表殼、面盤、表帶全數煥發如蜂蜜般的雅致金色，其自動上鍊機芯並具有80小時動力儲存，面盤的設計則在懷舊中帶有簡約風範：僅有四個阿拉伯數字搭配金針、夜光塗料的鍍金指針。

TITONI，Cosmo King日期星期腕表。（圖／摘自瑞德利官網）
TITONI，Cosmo King日期星期腕表。（圖／摘自瑞德利官網）

同樣為瑞士老牌的梅花（TITONI）則有一款Cosmo King日期星期腕表，表款在精鋼為基礎上運用PVD鍍金，12點鐘方向有著星期視窗、3點鐘方向的日期視窗則搭配了放大鏡，表圈與時標上鑲嵌的雖非鑽石，而是水晶，但同樣帶著閃耀視覺。

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