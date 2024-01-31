迎接NBA全明星賽 Canada Goose上市三方聯名限定潮裝

1月下旬才在巴黎男裝周上曝光，消費者也能入手Canada Goose與NBA、紐約潮牌KidSuper最新聯名系列。(圖／Canada Goose提供)

1月下旬才在巴黎男裝周上曝光，不到一個月，消費者也能入手Canada Goose與NBA 、紐約潮牌KidSuper最新聯名系列。同時Canada Goose還宣布目前效力於奧克拉荷馬市雷霆隊的球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）成為品牌大使，並由他來拍攝形象大片。

從2021年開始，Canada Goose就與NBA達成合作關係，並且每年都會找尋不同品牌跨界聯名，今年則是邀請曾跟Louis Vuitton、PUMA等品牌攜手過的潮牌KidSuper來操刀。擁有藝術家、設計師和KidSuper創辦人等多重身份的Colm Dillane經常以自己的具象畫作和素描為元素，洋溢著創造力和趣味性，因此三方聯名的限定系列就呈現出獨特詼諧又天馬行空的調性。這系列以Colm Dillane設計的塗鴉藝術為核心，他描繪了籃球場內熱情洋溢的球迷，以及呈現出冰山及結冰層大自然情境，被運用於羽絨外套、夾克、背心及毛帽等高機能單品上。