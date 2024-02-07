HERMÈS 英倫紳士風 人字紋、格紋優雅簡約

針織衫和大型人字紋為本季愛馬仕男裝注入些許的英倫氣息。（圖╱愛馬仕提供）

愛馬仕（Hermès）於巴黎耶納宮（PALAIS D'IENA）發表了2024-2025冬季男裝系列。在男裝創意總監Véronique Nichanian的帶領下，本季的設計環繞「多功能」主題，視覺上保持優雅簡約的剪裁，採用收窄修身的線條，經典單品經重新解構後變幻出全新穿法，異材質的拼接彰顯了功能性口袋的存在感，而人字紋、威爾斯格紋與針織衫上的菱形圖案，為本季的男裝注入細緻的英倫紳士氣息。

超大人字紋圖案大衣就讓人感受到本季有別以往的英倫風味。（圖╱愛馬仕提供）

威爾斯格紋羊毛單排扣西裝搭配窄管褲。（圖╱愛馬仕提供）

雙面穿搭 衣領可拆組

黝暗的泥炭、武岩、木炭、黑色等大地色系組成了主要的視覺基調，然而隨著依序出場的模特兒，彷彿日光漸亮，卡其、茴香、石油 藍、石楠花紫、南瓜橙、番紅花逐漸點亮，直到晚裝才又再次回歸濃鬱深遂，透過不同材質的光澤效果多層次的堆疊顯出豐富的變化。整體的輪廓修長，窄版的褲型和略有厚度的鞋底，搭配短版水手外套與夾克或束腰式寬身大衣，拉長了腿部的比例。保暖的雙領設計和鬆軟的圍巾讓頸部的線條更顯纖長。

多層次的穿著方式以威爾斯格紋營造出細緻的紳士氣息。（圖╱愛馬仕提供）

喀什米爾羊絨毛線帽是本季重要配件。（圖╱愛馬仕提供）

可雙面穿、多層次穿搭，亦或改變造形的設計賦予服裝更多重的生命力：直身上衣的羊毛皮衣領可自由拆組，羔羊皮無袖背心可以雙面穿，羊毛和喀什米爾羊絨外套帶有可拆卸的兜帽，賽車 球衣則像連帽衫一樣可以直接套頭穿。出乎意料的材質互相碰撞，卻又完美輕盈地結合：橡膠大衣與威爾斯格紋西裝，採用橡膠帆布或超大人字紋羊毛縫製的外套，防潑水羊絨大衣裝飾突出的小牛皮細節，防潑水羊毛派克大衣則附馬鞍口袋。

橡膠帆布漁夫帽搭配短版皮革夾克與窄管褲。（圖╱愛馬仕提供）

多層次穿搭與多功能設計為本季愛馬仕男裝的重點。（圖╱愛馬仕提供）

注重功能 拉鍊設計多

無所不在的拉鍊賦予整體造型和多層穿搭的單品運動感和實際的功能性：羊皮運動衫配上拉鍊式立領，外套內的襯衫採用拉鍊，橡膠帆布高領運動衫也裝飾拉鍊，還有喀什米爾羊絨拉鍊高領紐扣開襟衫與緊緻府綢棉拉鍊式夾克衫等等，特別採用皮革製作的口袋，不僅具有功能，也成為自然而然的裝飾。

皮革項鍊 包款顯質感

保暖的多層次高領穿搭，搭配包覆皮革的項鍊。（圖╱愛馬仕提供） 大分量的Fourre-tout étrivière皮包。（圖╱愛馬仕提供）