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走出伸展台 「無褲」時尚火辣今冬

記者胡玉立／綜合報導
女星艾瑪科林是無褲時尚的擁護者之一。(路透)
女星艾瑪科林是無褲時尚的擁護者之一。(路透)

今年冬天，無褲造型開始在流行伸展台占據主導地位，明星們也紛紛展示她們的「無褲」時尚；不過，時尚設計師坦言它不適合現實生活，「穿這樣上街，很奇怪」。

華爾街日報報導，從巴黎小眾品牌Coperni到義大利精品Ferragamo，從前英國「足球金童」貝克漢妻子維多利亞(Victoria Beckham)到范倫鐵諾(Valentino)等名牌設計師，都推出少了「褲子」關鍵元素的盛裝造型。

女星艾瑪科林(Emma Corrin)在威尼斯影展穿了Miu Miu綠色三角褲搭配開襟衫；超模海莉·比伯(Hailey Bieber)1月隆冬在紐約散步，也只穿了件皮夾克；改名為Ye的饒舌歌手肯伊威斯特(Kanye West)，月初在社群媒體貼出他的辣妻比安卡珊索里(Bianca Censori)穿毛皮上衣、丁字褲和高跟鞋的照片，並配文寫道：「今年無褲。」

穿著傾向跳脫衣著規範的紐約造型師、Beverly's家居用品創始人貝弗利·阮(Beverly Nguyen)說，放棄褲子「絕不古怪」，尤其是Miu Miu這樣的品牌正全力朝此趨勢前進。

Miu Miu是Prada時尚姊妹品牌，1996年首次讓超模凱特摩絲(Kate Moss)穿泳衣和風衣走上伸展台以來，一直是這種風格的先鋒。春季該品牌回歸90年代根源，推出許多以平角內褲式內衣和裸腿為特色的服裝造型，然後搭上學院派船鞋。

Miu Miu的無褲時尚。(美聯社)
Miu Miu的無褲時尚。(美聯社)
Prada姊妹品牌Miu Miu是無褲風潮的開創者，推出許多以平口內褲式內衣和裸...
Prada姊妹品牌Miu Miu是無褲風潮的開創者，推出許多以平口內褲式內衣和裸腿為特色的服裝造型。(美聯社)

洛杉磯設計師兼配件品牌Clare V.創辦人克萊兒·維維爾(Clare Vivier)說，她最近參與一場派對，她不是現場唯一「把褲子留在家裡」的人。

紐約作家萊安德拉·梅丁·科恩(Leandra Medine Cohen)承認穿這種造型，需要某種欺世態度加上很大勇氣，但「它仍充斥著未完成感」。

巴黎造型師安汀·阿祖萊(Ondine Azoulay)則說，她為雜誌模特兒設計無褲裝時，覺得那是種「幻想」，但這樣上街很奇怪；「你能想像男性開始穿緊身三角泳褲趴趴走嗎？」

無褲女裝逐漸成為時尚，但時尚設計師坦言「這樣上街很奇怪」。(美聯社)
無褲女裝逐漸成為時尚，但時尚設計師坦言「這樣上街很奇怪」。(美聯社)
無褲女裝逐漸成為時尚。(美聯社)
無褲女裝逐漸成為時尚。(美聯社)

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