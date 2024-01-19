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迪奧、香奈兒昔日恩怨曝光 「時尚戰場」重回經典歷史

記者陳建嘉／即時報導
茱麗葉畢諾許（左）在影集「The New Look：時尚戰場」詮釋先鋒時裝設計師可可香奈兒。（圖：Apple TV+提供）
茱麗葉畢諾許（左）在影集「The New Look：時尚戰場」詮釋先鋒時裝設計師可可香奈兒。（圖：Apple TV+提供）

Apple TV+ 釋出全新歷史傳記影集「The New Look：時尚戰場」（The New Look）最新海報與預告，華麗卡司陣容包括「一級玩家」班曼德森（Ben Mendelsohn）化身現代時尚之父克里斯汀迪奧（Christian Dior）、奧斯卡得主茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）詮釋先鋒時裝設計師可可香奈兒（Coco Chanel），還有「冰與火之歌」梅西威廉斯（Maisie Williams）、約翰馬克維奇（John Malkovich）等人擔任要角。

班曼德森在影集「The New Look：時尚戰場」化身現代時尚之父克里斯汀迪奧...
班曼德森在影集「The New Look：時尚戰場」化身現代時尚之父克里斯汀迪奧。（圖：Apple TV+提供）

該劇帶領觀眾深入了解這個年代的風華巔峰，見證時尚界的興起與革命。參與演出的葛倫克蘿絲（Glenn Close）也表示：「老實說，在『金權遊戲』（Damages）中見識到托德（Todd A. Kessler）作為編劇、導演的光芒後，我願意為他做任何事。當他邀請我踏入「The New Look：時尚戰場」中，擔任卡梅爾斯諾（Carmel Snow）這個令人敬畏的角色時，我感到非常興奮，希望我不會辜負這位對時尚史上真正具指標性、具有顛覆性的人物。」

葛倫克蘿絲在影集「The New Look：時尚戰場」飾演的「哈潑」總編輯卡梅爾...
葛倫克蘿絲在影集「The New Look：時尚戰場」飾演的「哈潑」總編輯卡梅爾斯諾。（圖：Apple TV+提供）

葛倫克蘿絲飾演的「哈潑時尚雜誌」（Harper's Bazaar）總編輯卡梅爾斯諾被譽為「時尚界最耀眼的人物之一」，並在時尚界的歷史中扮演至關重要的角色，她曾在克莉斯丁迪奧所舉辦的首場時尚秀後，對這位設計師將引領的時尚革命感到非常興奮，她對他說：「這是一場真正的革命，親愛的克莉斯丁迪奧，你的服裝創造了『新風貌』。」就此奠定了迪奧「New Look」系列在時尚界的重要地位，立即成為標誌性作品。「The New Look：時尚戰場」將於2月14日於Apple TV+ 全球首播前三集，每周三更新一集。

來源：Apple TV

Apple 梅西 奧斯卡

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