S.T. Dupont都彭打火機 3色龍紋 巧迎龍年
2024年2月10日就是農曆正月初一。為迎接全新龍年，紳士精品品牌都彭（S.T. Dupont）以農曆生肖龍為主題，推出三色龍紋Dragon系列，透過獨家璣鏤雕花工藝技術將龍紋鱗片運用在經典打火機與書寫工具上，選用深紅、藍、黃三種明亮色彩漆藝，代表對未來的無限期待，也為未來帶來福氣與吉祥的祝福。
Dragon系列三種明亮色彩富含新年節慶氛圍，結合創新靈感與傳統工藝，以深紅色與黃色搭配黃金潤飾，藍色搭配玫瑰金潤飾，重新演繹經典。標誌性的Ligne 2打火機蓋採用全新的龍紋浮雕紋，打火機外身延續龍紋加以漆藝技術呈現不同色彩，Line D Eternity筆具系列的筆蓋同樣可以看見龍紋設計，簡潔有力Maxijet打火機與Slim7打火機系列與D-Initial原子筆搭配Dragon系列獨家色彩，活力充沛展現專屬龍年的霸氣魅力。
而針對過年後緊接著於2月14日到來的西洋情人節，都彭全新打火機Slimmy與Big D系列，重新演繹經典的Ligne 2 打火機外型，多樣色彩提供選擇亦能互相搭配情侶，為情人獻禮首選。Slimmy打火機，結合Slim 7的纖細超薄與經典Ligne 2打火機外型，重66克、厚度僅8.79毫米，輕巧易於攜帶，大小能夠一手掌握，是優雅與現代風格的代名詞，搭配超薄壓電迴路系統（piezosystem）極佳寬度1公分的藍色防風火炬，是一款輕薄的高端時尚打火機。
而Big D系列打火機則續Megajet打火機一貫的強大火力和功能，最大特色便是強而有力的噴射型火焰，壓電式裝置是獨特防風噴射式火焰的絕佳技術，搭載超薄壓電迴路系統極佳寬度2公分的藍色防風火炬，24道線條點火輥機身底部可調整火焰大小，即使是再強勁的風勢也不會讓火焰熄滅。機身僅98.5公克， 方便攜帶。
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