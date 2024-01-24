S.T. Dupont都彭打火機 3色龍紋 巧迎龍年

Dragon系列 Ligne 2打火機，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇。（圖／迪生提供）

2024年2月10日就是農曆正月初一。為迎接全新龍年，紳士精品品牌都彭（S.T. Dupont）以農曆生肖龍為主題，推出三色龍紋Dragon系列，透過獨家璣鏤雕花工藝技術將龍紋鱗片運用在經典打火機與書寫工具上，選用深紅、藍、黃三種明亮色彩漆藝，代表對未來的無限期待，也為未來帶來福氣與吉祥的祝福。

Dragon系列Maxijet打火機，帶來福氣與吉祥的祝福。（圖／迪生提供）

Dragon系列Slim 7打火機，新春多樣色彩，也為情人節禮物首選。（圖／迪生提供）

Dragon系列三種明亮色彩富含新年節慶氛圍，結合創新靈感與傳統工藝，以深紅色與黃色搭配黃金潤飾，藍色搭配玫瑰金潤飾，重新演繹經典。標誌性的Ligne 2打火機蓋採用全新的龍紋浮雕紋，打火機外身延續龍紋加以漆藝技術呈現不同色彩，Line D Eternity筆具系列的筆蓋同樣可以看見龍紋設計，簡潔有力Maxijet打火機與Slim7打火機系列與D-Initial原子筆搭配Dragon系列獨家色彩，活力充沛展現專屬龍年的霸氣魅力。

都彭針對西洋情人節，推出全新打火機Slimmy與Big D系列。（圖／迪生提供）

都彭全新打火機Slimmy與Big D系列，重新演繹Ligne 2 外型。（圖／迪生提供）

而針對過年後緊接著於2月14日到來的西洋情人節，都彭全新打火機Slimmy與Big D系列，重新演繹經典的Ligne 2 打火機外型，多樣色彩提供選擇亦能互相搭配情侶，為情人獻禮首選。Slimmy打火機，結合Slim 7的纖細超薄與經典Ligne 2打火機外型，重66克、厚度僅8.79毫米，輕巧易於攜帶，大小能夠一手掌握，是優雅與現代風格的代名詞，搭配超薄壓電迴路系統（piezosystem）極佳寬度1公分的藍色防風火炬，是一款輕薄的高端時尚打火機。

Dragon系列D-Initail鋼珠筆，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇。（圖／迪生提供） Dragon系列Line D Eternity鋼筆，提供深紅色、藍色與黃色漆藝款式選擇。（圖／迪生提供）