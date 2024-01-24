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Jo Malone芳醇系列 黑色神祕 木質調沉穩

文／記者劉小川
Jo Malone London芳醇香氛系列，採用深色質感包裝。（圖／Jo Malone London提供）
Jo Malone London芳醇香氛系列，採用深色質感包裝。（圖／Jo Malone London提供）

喜歡深色或是黑色嗎？英倫香氛品牌Jo Malone London，為呈現出芳醇香氛系列的珍貴與深度，採用深色系的包裝，讓人一眼就愛上，2024年一開始，再度有多款芳醇香水推出，且首度推出芳醇身體香氛系列，採用黑色包裝，各以四款香味推出潔膚露、潤膚霜。

Jo Malone London芳醇香氛系列呈現出木質調香氣，呈現出溫暖、沉穩與安心的感覺。首度接觸木質香，可以絲柏與葡萄藤芳醇香水入手，充滿清新松柏的氣息，還有著淡淡大地氣味與薰苔的神秘感，彷彿穿越巴比倫空中花園，散發出草本的木質香氣；黑琥珀與野薑花芳醇香水則給人一種平靜溫暖感，馥郁的琥珀和黑蘭花香氣，彷彿聞到日本儀式中的焚香軌跡，迦羅木混合黑琥珀的溫暖，也很特別。

Jo Malone London沒藥與零陵香芳醇香水。（圖／Jo Malone ...
Jo Malone London沒藥與零陵香芳醇香水。（圖／Jo Malone London提供）

今年以全新瓶身重新上市的朱槿花芳醇香水，帶來充滿異國風情又充滿生命力的馥郁花香，更適合與絲柏與葡萄藤芳醇香水疊擦，呈現出一種奶香的木質調。

全新的芳醇身體香氛系列，以黑色包裝為主，可以滋潤清潔的潔膚露揭開療癒的序幕，芳醇潔膚露蘊含天然甘油及白芒花籽油，可以滋潤肌膚，共有烏木與佛手柑、絲柏與葡萄藤、絲絨玫瑰與烏木與沒藥與零陵香等四款香味。沐浴後，以芳醇潤膚霜滋潤肌膚，含有荷荷巴籽油、可可籽油及甜杏仁油，讓肌膚深度保濕，還能散發香氣，四款香味包括夜來香與白芷、黑琥珀與野薑花、絲絨玫瑰與烏木與沒藥與零陵香等。

Jo Malone London朱槿花芳醇香水／100ml。（圖／Jo Malo...
Jo Malone London朱槿花芳醇香水／100ml。（圖／Jo Malone London提供）

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