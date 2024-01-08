型男胡歌上線 Giorgio Armani加持「繁花」讓他從戲裡帥到戲外

陸劇「繁花」劇照，胡歌搭配了Giorgio Armani長大衣，更呈現溫文儒雅的樣貌。(取材自Giorgio Armani facebook)

由名導王家衛監製與執導的新戲「繁花 」呈現宛如過去知名電影代表作的質感、詩意畫面，並搭配90年代金曲，一開播後就成為近期中國電視劇美學的天花板。加上實力派的胡歌 、辛芷蕾與唐嫣等演員，撐起了小說家金宇澄筆下的上海人物與大時代氛圍，討論聲量極高。

王家衛新戲「繁花」改編自金宇澄的同名小說，以90年代上海為背景，講述了一無所有的主角阿寶（胡歌飾演），因緣際會下搭上改革開放浪潮，並藉著自身的經商手腕，在上海黃河路發跡，成為商界的後起之秀，卻也在爾虞我詐的商戰之中，惹來殺身之禍。「繁花」去年12月底於中國播映後，即成為熱門話題，還吸引觀眾與演員、導演的粉絲前往黃河路「聖地巡禮」打卡，感受劇中人物經歷的90年代氛圍，是少見的「現象級」陸劇。