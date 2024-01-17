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LOEWE限量Jade 玉石新年開運 楊冪時尚搶鏡

文／記者釋俊哲
以高腰寬褲和襯衫搭配Flamenco Purse迷你包的楊冪，呈現了閃耀的巨星氣勢。（圖／LOEWE提供）
以高腰寬褲和襯衫搭配Flamenco Purse迷你包的楊冪，呈現了閃耀的巨星氣勢。（圖／LOEWE提供）

農曆新年是傳統習俗中的重要時光，時尚精品LOEWE從中國文化中得到啟發，以玉為靈感，並邀請三位中國大陸玉雕專家合作推出特別版包款、掛飾及首飾，透過玉石的溫潤、德性寓意，獻上開運新年的風格單品。

糖黃色的小象玉雕，討喜可愛。（圖／LOEWE提供）
糖黃色的小象玉雕，討喜可愛。（圖／LOEWE提供）

在LOEWE邀請下，三位玉雕專家程磊、殷小金、邱啟敬個別創作了一款玉雕吊墜、各限量5件並搭配18K金鍊，其中翠綠白菜蟋蟀吊墜以白菜象徵了豐饒與財富；淺紫茄子吊墜中的茄子形似於古代政務官的高帽，有著功名、社會地位崇高的聯想；討喜的豌豆小蝸牛吊墜則透過豌豆的圓腫豆莢與厚實莢皮，象徵生生不息、多子多孫。

Flamenco Purse糖黃色納帕小羊皮肩背包。（圖／LOEWE提供）
Flamenco Purse糖黃色納帕小羊皮肩背包。（圖／LOEWE提供）

LOEWE並推出以限量玉石吊墜為靈感的新款Flamenco Purse迷你包款，邀請人氣女星楊冪演繹。其中一套造型楊冪以亮面絲綢質感的襯衫搭配玉雕、Flamenco Purse迷你包，透過玉雕的光潔、包款的柔軟形成鮮明對比；另一套造型楊冪則身穿高腰寬褲和寬鬆襯衫，以手上的翠綠色Flamenco Purse迷你包，呈現輕鬆、愉悅的春日風格。

古玉的色彩溫潤多變，包含翠綠、糖黃、淺紫、深卡其的多種色彩成為了Flamenco Purse迷你包款的色調運用，LOEWE嚴選納帕羊皮形塑了如圓球般的包款輪廓，具有立體的空氣感和輕盈量體，內袋附有一塊與包款同色系的玉環，象徵新年開運。

楊冪

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