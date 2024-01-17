BERLUTI 皮革x風格 企業家穿出紐約都會感

Berluti邀請企業家Lounes Mazouz，在紐約街頭演繹質感男士的穿搭風格。（圖／Berluti提供）

在充滿活力與都會感的紐約街頭，男士該如何穿出自信與時髦感？來看企業家們如何演繹。Berluti在2024春夏系列中，為呈現在多元忙碌生活中的都會男士藉由巧妙搭配服飾、包款與配件凸顯優雅品味，邀請不同領域的人以個人經驗與風格來詮釋，第一個故事篇章來到紐約，邀請企業家盧內斯·馬佐茲（Lounes Mazouz）入鏡。

Berluti以精湛的手工技藝與設計，在每款單品中都會結合不同面料與皮革，展現極具個性又擁有機能性、舒適性的單品，讓每位男士都能穿出專屬風格。

法裔阿爾及利亞企業家Lounes Mazouz兼具生活鑑賞家的身分，走遍世界各地，近年於紐約開設時髦法式小酒館，之後還將復興紐約傳奇的Club 82俱樂部；他更熱衷衝浪、旅行與電影，集冒險、優雅與自信於一身。

Berluti Toujours冰金色柔軟皮革手提肩背兩用包。（圖／Berluti提供）

在春夏廣告中，Lounes Mazouz穿著Berluti穿梭在紐約街頭，展現質感男士的穿搭風貌，其中搭配兩款Toujours包，該詞在法文有All Day一整天之意，立體外型設計可裝入整天外出所需，並可搭配不同風格的服飾。

Berluti精湛Patina染製工藝的鐵鏽棕色皮外套，散發出低調的光澤。（圖／Berluti提供）

Lounes Mazouz也穿上Berluti的多款外套，包括採用精湛Patina染製工藝的鐵鏽棕色皮外套，散發光亮色澤，極具復古風味；或是草綠色麂皮飛行外套、沙色科技面料汽車外套等，展現Berluti在不同材質中，為男士打造的輕盈優雅新風格。