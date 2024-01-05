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Prada發表2024春夏形象廣告 活出真切一日

記者釋俊哲／即時報導
或黑白或彩色、或半身或七分身的肖像照，展現Prada 2024春夏回歸生活與風格本質的姿態。圖／Prada提供（合成圖）
或黑白或彩色、或半身或七分身的肖像照，展現Prada 2024春夏回歸生活與風格本質的姿態。圖／Prada提供（合成圖）

隨著新一年的開季，時尚品牌Prada發表了2024春夏形象廣告「Days of Prada」，在攝影師Willy Vanderperre掌鏡下，以Prada創意總監Miuccia Prada與Raf Simons於2023年9月舉辦的大秀為靈感，化為一次風格的群像描繪、聚焦也宏觀。

無論是男裝形象廣告或女裝形象廣告，集合式的影像展示了模特兒與服裝的獨特氣質，也是Prada對2024春夏時尚的綜合想像。男裝形象廣告由分別來自英格蘭、美國、澳洲的男演員Harris Dickinson、Kelvin Harrison Jr.與Troye Sivan擔綱，女裝形象廣告則有約40位模特兒共同演繹；在攝影師Willy Vanderperre的鏡頭下，半身或全身、黑白或彩色的肖像照構建成多元的風格速寫，她（他）們宛如重現時尚秀中的靜態定格，而當影像形成聚落的同時則又還原了伸展台上的行進隊伍，更有對時裝周、時尚產業的綜觀投射。

包含Ajah Angau、Mica Argaranaz、Elise Crombe...
包含Ajah Angau、Mica Argaranaz、Elise Crombez、Ornella、劉雯等人入鏡的39張靜態肖像照，形塑了Prada對時尚與服裝的聚焦與宏觀視野。（圖：Prada提供）

來自澳洲的演員、歌手Troye Sivan是YouTube名人並在IG擁有超過,...
來自澳洲的演員、歌手Troye Sivan是YouTube名人並在IG擁有超過,500萬追蹤人數，更為澳洲版GQ入選為Men Of the Year。（圖：Prada提供）

而一如春夏形象廣告的英文原稱Days of Prada，對Prada而言、風格的成形並非鋪天蓋地的浮誇，且看鏡頭前的人像神情純粹而真切，讓人像與服裝回歸生活的本質，進而形塑出內斂的平實姿態，活出屬於Prada的每一日。

Prada的2024春夏男裝廣告，由新一代演員（由左至右）Troye Sivan...
Prada的2024春夏男裝廣告，由新一代演員（由左至右）Troye Sivan、Kelvin Harrison Jr.與Harris Dickinson共同擔綱。（圖：Prada提供）

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